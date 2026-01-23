Từ ngày mai (24/1), Hà Nội và miền Bắc ấm dần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Người dân mặc áo ấm, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay khi phải di chuyển ngoài trời. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên và xu hướng ấm sẽ duy trì đến hết tháng 1.

Dự báo xa hơn về tình hình không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trần Thị Chúc cho biết, các đợt rét đậm, rét hại làm cho nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết. Đồng thời, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành phố tại miền Bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; băng giá và mưa tuyết làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.