Tự Long cúi lạy, Anh trai chông gai kết trong nước mắt

Khác với những chệch choạc ở day 7, concert Anh trai vượt ngàn chông gai cuối cùng diễn ra thuận lợi, hầu như không gặp sự cố kỹ thuật đáng tiếc. Tiếp thu phản hồi từ khán giả, phần giao lưu không còn chiếm quá nhiều thời lượng, nhờ vậy mà chương trình giữ được sự liền mạch xuyên suốt. Sự thay đổi này giúp bầu không khí luôn sôi động, khán giả cũng duy trì năng lượng ở mức cao, còn các nghệ sĩ cũng đạt phong độ gần như tốt nhất trong chuỗi concert Chông gai vừa qua.

Nhìn chung, danh sách tiết mục không có nhiều thay đổi so với đêm trước. Tuy nhiên, chất lượng biểu diễn lẫn âm thanh lại được cải thiện rõ rệt, mang đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn hơn rất nhiều. Các màn trình diễn đều tạo hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ, từ sự kịch tính, niềm tự hào khi hát Hỏa ca, đến bầu không khí bùng nổ khi những hit lớn nhất của chương trình như Bay, Vợ người ta, Chợt nghe bước em về - vang lên.

Set diễn về tình cảm gia đình mang lại nhiều sự xúc động khi các anh tài đều đạt phong độ cao về giọng hát. Tuấn Hưng thể hiện ổn định hơn hẳn đêm trước, truyền tải trọn vẹn những nốt cao với nguồn nội lực quen thuộc. ST Sơn Thạch hát tốt bất ngờ trong tiết mục về cha. Sân khấu chạm đến cao trào với Mẹ yêu con, nơi Soobin cất giọng ấn tượng ở những nốt cao, hòa quyện cùng những đoạn bè đầy cảm hứng của NSND Tự Long.

Dù vẫn sử dụng nhiều playback (hát đè), nhưng các anh tài đều nỗ lực hát để phần nhạc nền không lấn át quá nhiều. Các bản phối được làm mới cũng tạo sự thú vị khi thưởng thức, như Nét được chêm thêm những đoạn bossa nova ngẫu hứng, hay phần rap của Soobin được đặt trên nền rock mạnh mẽ, đem lại trải nghiệm khác biệt rõ rệt. Màn kết hợp giữa Thuận nước nước đẩy thuyền và Sơn thuỷ khúc tái hiện cuộc đấu giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh cũng trở thành một điểm nhấn đặc biệt.

Nếu không gặp trục trặc kỹ thuật, chất lượng sân khấu và ánh sáng của Chông gai gần như khó có điểm chê, khi NSX đầu tư mạnh tay để mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khán giả. Sân khấu với màn hình cong bao trọn tạo nên sự hoành tráng hiếm thấy ở các concert tại Việt Nam. Những đạo cụ khổng lồ như chuông gió, nón lá, hay hiệu ứng ánh sáng lung linh trong Dẫu có lỗi lầm và Có không sự mất đừng tìm đều tạo nên những khoảnh khắc khó quên.

Không khí bùng nổ ở nửa cuối concert, khi các anh tài liên tiếp mang đến những tiết mục EDM và hiphop sôi động. Chương trình được rút gọn gần 2 tiếng nhưng vẫn giữ gần trọn vẹn số tiết mục. Phần trình diễn nhạc nước vì thế cũng sôi động hơn hẳn so với hôm trước, khi diễn ra đúng thời điểm và năng lượng của khán giả vốn cũng đã được giữ ở mức cao xuyên suốt.

Ở cuối chương trình, 33 nghệ sĩ cùng hòa giọng trong Lặng như một lời tạm biệt. Sau ca khúc, từng anh tài lần lượt bước ra chào khán giả, khép lại hành trình gần hai năm của Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhiều người không giấu nổi xúc động, rơi nước mắt. Soobin gọi giai đoạn 2024-2025 của chương trình là quãng thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp, trong khi Tự Long cúi lạy cảm ơn khán giả và cũng là người khép lại màn chia tay đầy nghẹn ngào.

Concert cuối cùng có thể xem là một trong những đêm diễn thành công nhất của chuỗi chương trình. Nước mắt, niềm tự hào, sự tiếc nuối cùng những xáo trộn cảm xúc đã được thể hiện trọn vẹn trong gần 30 phút tạm biệt của các anh tài. Hành trình gần hai năm của Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức khép lại. Dù vẫn còn những điểm chưa thật trọn vẹn, nhưng chuỗi concert vừa qua đã chạm tới chất lượng hiếm thấy tại Việt Nam.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.