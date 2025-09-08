'Mưa đỏ' khiến giới làm phim Việt xôn xao

Phá kỷ lục doanh thu của "Mai", "Mưa đỏ" trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Hàng loạt đạo diễn, nhà làm phim lên tiếng chúc mừng tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Chiều 7/9, Mưa đỏ chính thức vượt Mai về tổng doanh thu phòng vé. Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, trong dịp cuối tuần, bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng dắt túi 83 tỷ đồng . Tác phẩm bán ra khoảng 850.000 đầu vé trên tổng số gần 12.800 suất chiếu.

Tính đến cuối ngày 7/9, doanh thu Mưa đỏ theo ghi nhận là gần 560 tỷ đồng . Với tình hình phòng vé hiện tại, phim hoàn toàn có thể tiếp tục kéo dài đời sống tại rạp, sớm chạm tay tới cột mốc 600 tỷ đồng trong những ngày tới. Thành tích này theo giới chuyên môn nhận định là vượt sức tưởng tượng với dòng phim chiến tranh của điện ảnh Việt Nam, vốn trước đây khá kén khách, hầu như không bán được vé.

Hình ảnh người lính trong Mưa đỏ.

Những ngày gần đây, doanh thu Mưa đỏ không chỉ được người trong ngành quan tâm, mà khán giả cũng tỏ ra hết sức hứng thú. Trên các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội, dân mạng liên tục bàn luận, cập nhật tình hình phòng vé, mong chờ bộ phim của Đặng Thái Huyền phá kỷ lục. Thậm chí trong chiều 7/9, trang web của đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam bị quá tải vì lượng truy cập tăng đột biến, gấp hàng trăm lần ngày thường.

Giới làm phim cũng bày tỏ ngưỡng mộ trước thành tích vượt trội của Mưa đỏ. Đạo diễn Trấn Thành viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng Mưa đỏ trở thành phim top 1 doanh thu phòng vé". Dòng chia sẻ này của cha đẻ Mai thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận và tương tác chỉ sau ít giờ đăng tải.

Ngoài Trấn Thành, đạo diễn Lý Hải, đạo diễn Trung Lùn hay đạo diễn Hoàng Nam cùng nhiều diễn viên, nhà sản xuất khác cũng đồng loạt lên tiếng chúc mừng Mưa đỏ xác lập kỷ lục top 1 doanh thu.

Trở lại với phòng vé Việt tuần qua, vị trí á quân thuộc về Làm giàu với ma 2. Khép lại tuần chiếu thứ 2, bộ phim của Trung Lùn mang về 71 tỷ đồng . Thành tích này không quá bùng nổ, song vẫn là con số khả quan, nhất là trong bối cảnh phim phải cạnh tranh trực diện Mưa đỏ.

Khế ước bán dâu thu hút chú ý nhờ quy tụ ê-kíp hùng hậu.

Sau nhiều lần dời lịch chiếu, được cho là vì "né" đối thủ mạnh, Cô dâu ma cuối cùng cũng chính thức trình làng, song vẫn không đạt thành tích khả quan. Dự án điện ảnh hợp tác Việt - Thái mang về hơn 7 tỷ đồng trong cuối tuần mở màn. Thành tích này tỏ ra kém cỏi so với những tác phẩm đồng hương thời gian gần đây.

Lý giải cho màn chào sân mờ nhạt của Cô dâu ma, một mặt, phim ra mắt vào thời điểm không quá thuận lợi, khi hai đối thủ là Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2 vẫn đang chiếm sóng. Mặt khác, tác phẩm không nhận được phản hồi quá tích cực về nội dung, chất lượng theo đánh giá chỉ ở mức trung bình.

Tuần này, rạp Việt tiếp tục chào đón loạt phim mới từ cả trong nước lẫn quốc tế. Nổi bật trong số đó là The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng và Khế ước bán dâu. Cả hai cùng thuộc thể loại kinh dị. Song theo dự đoán của Tri Thức - Znews, Mưa đỏ nhiều khả năng vẫn nắm chắc ngôi vương phòng vé.