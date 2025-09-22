Từ lời tiên tri của Ronaldinho đến thực tại buồn của Pogba

Paris đang bước vào những ngày sôi động nhất khi Quả bóng Vàng 2025 chuẩn bị được xướng tên tại nhà hát Châtelet.

Paul Pogba chưa bao giờ phát huy được hết khả năng.

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Ousmane Dembele - cái tên có mùa giải rực rỡ cùng PSG. Nhưng giữa bầu không khí hào nhoáng, người hâm mộ bất chợt nhớ lại một lời tiên tri từng khiến cả thế giới tin tưởng: Paul Pogba sẽ giành Quả bóng Vàng và “làm nên lịch sử”.

Lời tiên tri ấy được thốt ra từ chính Ronaldinho, một trong những ngôi sao vĩ đại và lãng mạn nhất mà bóng đá từng sản sinh.

Dembele - ứng viên sáng giá

Sau mùa giải 2024/25, Dembele trở thành ngôi sao không thể thay thế trong hành trình PSG vô địch Champions League. Tốc độ, sự ngẫu hứng cùng khả năng tạo đột biến ở những trận cầu then chốt giúp anh vươn lên xứng đáng là ứng viên số một.

Paul Pogba, khi được hỏi, cũng thừa nhận: “Nếu không giành Quả bóng Vàng bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ nữa. Đây là năm của Dembele”. Nhận định ấy vừa là sự tôn trọng dành cho người đồng hương, vừa phảng phất nỗi tiếc nuối cho chính Pogba - người từng được kỳ vọng có một “năm của riêng mình” nhưng rốt cuộc chưa bao giờ đến.

Trở lại năm 2018, Ronaldinho từng khẳng định Pogba sở hữu tất cả yếu tố để bước lên đỉnh cao: sức mạnh, kỹ thuật, sự đa năng và phẩm chất thủ lĩnh. Ông tin cầu thủ Pháp hoàn toàn có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào, từ phòng ngự cho đến tấn công, và điều đó khiến Pogba khác biệt.

Khi ấy, ngôi sao sinh năm 1993 vừa vô địch World Cup, vẫn ở giai đoạn sung mãn tại Manchester United và được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Ronaldinho còn tin rằng chính “Người đặc biệt” sẽ giúp Pogba phát triển thêm tầm vóc để vươn tới Quả bóng Vàng.

Ronaldinho từng tin rằng Paul Pogba sẽ giành QBV.

Nhưng sự nghiệp Pogba không đi theo quỹ đạo lý tưởng ấy. Tại Old Trafford, anh chỉ để lại những khoảnh khắc lóe sáng chứ không đủ duy trì sự ổn định. Sau khi rời MU năm 2022, Pogba trở lại Juventus nhưng lập tức bị chấn thương hành hạ.

Đỉnh điểm bi kịch xảy ra vào tháng 9/2023, khi Pogba dính án phạt doping nặng nề. Bản án ban đầu là bốn năm - gần như dấu chấm hết cho sự nghiệp - trước khi được rút xuống còn 18 tháng. Dẫu vậy, ở tuổi 32, Pogba vẫn chưa thi đấu một phút nào cho Monaco, đội bóng anh gia nhập với hy vọng khởi đầu lại. Từ vị thế “ông chủ” tuyến giữa, Pogba dần trở thành biểu tượng của sự lãng phí tài năng.

Khi Dembele thăng hoa, Pogba lụi tàn

Sự đối lập càng trở nên chua chát khi Dembele - người từng bị xem là cầu thủ “mong manh” - lại đang tỏa sáng rực rỡ. Nếu Dembele bước lên bục cao nhất tại Paris, đó sẽ là minh chứng rằng kiên nhẫn và bản lĩnh có thể đưa một sự nghiệp tưởng như chìm xuống vực sâu trở lại vinh quang. Trong khi đó, Pogba phải ngồi ngoài nhìn đồng hương chạm tới giấc mơ mà chính mình từng được kỳ vọng.

Paul Pogba giờ chìm nghỉ.

Câu chuyện Pogba nhắc nhở rằng bóng đá không chỉ dựa vào tài năng. Để chạm đến Quả bóng Vàng, cần sự bền bỉ, kỷ luật và cả may mắn - những yếu tố mà Pogba đánh rơi trên hành trình đầy chông gai. Ngược lại, Dembele chứng minh rằng cơ hội có thể đến muộn, nhưng chỉ những ai biết nắm bắt mới đủ sức biến nó thành sự thật.

Khi Ronaldinho bước lên sân khấu để trao Quả bóng Vàng 2025, hình ảnh ấy sẽ trở thành sự đối lập đầy biểu tượng: một bên là Dembele ngẩng cao đầu nhận vinh quang, bên kia là Pogba với giấc mơ dang dở chưa bao giờ thành hiện thực. Và đó chính là sự khắc nghiệt nhưng cũng hấp dẫn nhất của bóng đá - nơi chỉ có những người hội tụ đủ bản lĩnh, kiên định và may mắn mới chạm đến đỉnh cao lịch sử.

Quả bóng vàng 2025 lộ diện Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).