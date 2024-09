Tủ lạnh tự đổi màu, phát nhạc

Tại Hàn Quốc, dòng tủ Mood Up thuộc nhóm đắt tiền nhất của LG, giá 6 triệu won (110 triệu đồng) cho bản 4 cửa 800 lít, cao hơn thiết bị Objet cùng dung tích khoảng 800.000 won (14 triệu đồng). LG có trưng bày sản phẩm tại Another Saigon (cửa hàng trải nghiệm) nhưng chưa bán chính thức tại Việt Nam. Đối thủ chính của model Mood Up vẫn là dòng BeSpoke từ Samsung, hiện có sức bán khá tốt tại khu vực thành thị.