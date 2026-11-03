Từ ‘bom xịt’ 126 triệu euro tới ngôi sao số một Al Nassr

Sau nhiều năm bị xem là “bom xịt” 126 triệu euro, Joao Felix cuối cùng cũng tìm được môi trường phù hợp.

Joao Felix ghi 2 bàn và kiến tạo 2 lần trong chiến thắng 6-2 của Al Nassr trước Pakhtakor.

Felix mất chưa đầy 40 phút để biến trận gặp Pakhtakor hôm 2/11 thành sân khấu của riêng mình. Anh kiến tạo bàn mở tỷ số, tự ghi hai bàn rồi có thêm đường chuyền thành bàn sau giờ nghỉ. Al Nassr thắng 6-2, còn Felix rời sân ở phút 68 sau khi trực tiếp tham gia bốn bàn.

Vài ngày trước, anh còn có bốn kiến tạo trước Al Kholood. Chỉ trong hai trận, Felix góp dấu giày vào tám bàn. Mùa 2026/27 tại Saudi Pro League, anh đã có 3 bàn và 8 kiến tạo sau 10 trận, trung bình 1,16 lần góp dấu giày mỗi 90 phút theo FBref.

Năm 2019, Atletico trả 126 triệu euro cho Benfica để mua cầu thủ mới 19 tuổi, thời điểm anh chỉ có một mùa trọn vẹn ở đội một. Reuters khi ấy xếp thương vụ vào nhóm đắt nhất lịch sử bóng đá. Atletico mua không chỉ tài năng, mà cả kỳ vọng Felix sẽ thay Antoine Griezmann.

Sáu năm sau, Chelsea bán anh cho Al Nassr với phí ban đầu khoảng 26,2 triệu bảng, có thể tăng lên 43,7 triệu bảng. Khoảng cách ấy cho thấy sự nghiệp Felix tại châu Âu đã đi chệch khỏi quỹ đạo từng được vẽ ra.

126 triệu euro từng trở thành cái bóng quá lớn

Felix không hoàn toàn thất bại ở Atletico. Anh ghi 34 bàn sau 131 trận, cùng CLB vô địch La Liga 2020/21 và từng có những giai đoạn chơi tốt. Nhưng với mức giá 126 triệu euro, một mùa giải khá cũng dễ bị xem là chưa đủ.

Atletico Madrid từng chi 126 triệu euro mua Felix từ Benfica khi anh mới 19 tuổi.

Vấn đề lớn hơn nằm ở cách sử dụng. Felix mạnh nhất khi được nhận bóng giữa các tuyến, chơi sau trung phong, tự do di chuyển và kết nối. Atletico của Diego Simeone lại xây lối chơi trên cấu trúc chặt, kỷ luật vị trí và yêu cầu cao khi không có bóng. Hai bên chưa bao giờ thật sự khớp nhau.

Sau Atletico là Chelsea, Barcelona, rồi AC Milan. Felix đi qua bốn CLB trong ba mùa. Ở đâu anh cũng có những trận gợi lại tài năng từng khiến châu Âu phát sốt tại Benfica, nhưng không nơi nào cho anh sự ổn định đủ lâu.

Trong cuộc phỏng vấn với AS tháng 9/2026, Felix nói mình chơi tốt hơn vì được sử dụng ở “vị trí tự nhiên”, trong một hệ thống khai thác đúng phẩm chất. Anh cũng cho rằng ở tuổi 26, mình đọc trận đấu tốt hơn nhiều so với thời 20 hoặc 21 tuổi.

Mùa đầu tiên tại Saudi Pro League cho thấy hiệu quả rõ rệt. Felix ghi 20 bàn, có 13 kiến tạo sau 33 trận, nhận chín giải Cầu thủ hay nhất trận và hai lần được bầu là Cầu thủ hay nhất tháng. Anh được bình chọn là Cầu thủ hay nhất mùa 2025/26, vượt qua Cristiano Ronaldo, Julian Quinones, Ivan Toney và Ruben Neves. Al Nassr cũng vô địch Saudi Pro League lần đầu sau bảy năm.

Theo dữ liệu chính thức của giải, Felix dẫn đầu về kiến tạo và góp công trực tiếp vào 33 bàn. Anh không cần ghi nhiều hơn Ronaldo để trở thành mắt xích có ảnh hưởng lớn trong cách Al Nassr lên bóng.

Al Nassr cho Felix thứ anh từng thiếu ở châu Âu

Khác biệt dễ thấy nhất nằm ở vai trò. Ronaldo chiếm vùng cấm và là điểm đến cuối cùng của nhiều đợt tấn công, còn Felix được phép lùi xuống, nhận bóng giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ, kéo sang biên hoặc xuất hiện phía sau trung phong.

Cấu trúc ấy giúp Felix phát huy hai phẩm chất mạnh nhất: nhận bóng ở khoảng trống và chuyền quyết định. Trước Al Kholood, anh có bốn kiến tạo. Gặp Pakhtakor khi Ronaldo vắng mặt, Felix lại chuyển từ người phục vụ thành người dứt điểm, ghi hai bàn và tạo thêm hai bàn.

Felix ghi 20 bàn, có 13 kiến tạo và được bầu là Cầu thủ hay nhất Saudi Pro League mùa 2025/26.

Arab News nhận xét Felix đang dần bước ra khỏi cái bóng Ronaldo, không chỉ ở Al Nassr mà còn trong màu áo Bồ Đào Nha. HLV Jorge Jesus từng gọi anh là “cầu thủ đặc biệt”, còn Felix nói việc được chơi đúng vị trí giúp mình trở nên hoàn thiện hơn.

Saudi Pro League không thể đặt ngang Premier League, La Liga hay Champions League về chất lượng chung, nhưng hiệu suất hiện tại vẫn đủ để thay đổi cách nhìn về Felix. Danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa trước cũng có trọng lượng: HLV và đội trưởng 18 CLB chiếm 80% số phiếu, truyền thông 15% và người hâm mộ 5%.

Felix chưa khép lại cánh cửa châu Âu. Anh nói với AS rằng mình vẫn muốn trở lại Champions League và Barcelona vẫn có vị trí đặc biệt. Vì thế, quãng thời gian tại Al Nassr giống một cuộc phục hồi hơn là điểm kết thúc.

Hình ảnh “bom xịt 126 triệu euro” có lẽ sẽ còn bám theo Felix, nhưng mức giá ấy vốn không do anh đặt ra. Tại Al Nassr, vai trò rõ hơn, áp lực nhẹ hơn. Anh được trao bóng nhiều và chơi ở khu vực mình mạnh nhất.

Atletico từng bỏ 126 triệu euro để mua tiềm năng. Al Nassr chi ít hơn rất nhiều nhưng lại đang nhận được một cầu thủ trưởng thành hơn, hiểu mình cần chơi thế nào và đủ tự tin để trở thành trung tâm sáng tạo. Sau nhiều năm lang bạt, Felix cuối cùng cũng tìm được một đội bóng thực sự cần những phẩm chất tốt nhất của anh.