TT Zelensky xác nhận Ukraine tấn công cảng dầu Nga ở St. Petersburg

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng cảng dầu mỏ tại St. Petersburg và mục tiêu quân sự ở Kronstadt.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng dầu mỏ tại St. Petersburg và đánh trúng một mục tiêu quân sự quan trọng ở Kronstadt.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), chiều 4/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo thông tin này trên Facebook.

Ông Zelensky cho biết: “Đêm qua, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào Liên bang Nga để đáp trả cuộc chiến này đã đánh trúng các mục tiêu ở khu vực gần St. Petersburg. Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng dầu mỏ, nguồn tạo ra doanh thu phục vụ cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga”.

Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng cảng dầu mỏ tại St. Petersburg Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), chiều 4/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo thông tin này trên Facebook cùng video liên quan.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng các đòn tấn công cũng đã đánh trúng Kronstadt – một mục tiêu quân sự quan trọng và khoảng cách từ biên giới quốc gia của Ukraine đến các mục tiêu này là hơn 850 km.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) thuộc Các lực lượng Vũ trang Ukraine cũng cho biết các thiết bị bay không người lái của SOF đã tấn công một kho cảng dầu mỏ tại cảng St. Petersburg.

Trong đêm 4/7, các đơn vị Deep Strike thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, phối hợp với Lực lượng Hệ thống Không người lái, Tổng cục Tình báo Quốc phòng (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các thành phần khác của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào kho cảng dầu mỏ St. Petersburg.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine Các lực lượng vũ trang Ukraine, kho cảng dầu mỏ “St. Petersburg” là một trong những cảng trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất khu vực Baltic.

Công suất thiết kế của cơ sở này đạt 12,5 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm và hệ thống bồn chứa có tổng dung tích khoảng 441.000 m³.

Kho cảng này được sử dụng để bảo đảm nguồn cung cho các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga.

Theo báo The Kyiv Independent ngày 4/7, St. Petersburg, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.100 km và là quê hương của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hiếm khi trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine trong suốt cuộc xung đột quy mô lớn, do thành phố có ý nghĩa lịch sử này được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc của Liên bang Nga.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, những tiến bộ về công nghệ thiết bị bay không người lái của Ukraine đã giúp các cuộc tấn công xuyên thủng hệ thống phòng không hiệu quả hơn, đánh trúng nhiều mục tiêu tại các thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó có Moskva và St. Petersburg.

Cuộc tấn công mới nhất này được cho là nhằm vào St. Petersburg diễn ra chỉ một tháng sau khi lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc tập kích vào thành phố này đúng vào thời điểm ông Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, và chỉ vài ngày sau khi Liên bang Nga tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Kyiv vào đêm 1, rạng sáng 2/7.