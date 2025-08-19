TT Zelensky sẵn sàng đàm phán vấn đề lãnh thổ với TT Putin

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18/8 cho biết ông sẽ trực tiếp bàn về vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng khi Ukraine kêu gọi tiến hành đàm phán vô điều kiện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Báo The Kyiv Independent ngày 19/8 cho biết phát biểu bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky nói: “Vấn đề lãnh thổ là vấn đề sẽ được để lại giữa tôi và ông Putin. Các bảo đảm an ninh có lẽ sẽ được thương lượng với các đối tác của chúng tôi”.

Vào hôm 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Trước đó vào ngày 15/8, nhà lãnh đạo Mỹ đã gặp người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin tại Alaska khi ông gia tăng nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ tổ chức một cuộc gặp song phương giữa ông Zelensky và ông Putin, sau đó là một cuộc họp ba bên gồm cả ba nhà lãnh đạo. Sau cuộc gặp ở Nhà Trắng, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đã sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình vô điều kiện với Liên bang Nga.

Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng, như tôi đã nói, cho mọi hình thức, mọi cuộc gặp ở cấp lãnh đạo, và nếu Ukraine bắt đầu đưa ra điều kiện cho một cuộc gặp toàn cầu, thay vì một cuộc gặp công bằng và vô điều kiện, thì phía Liên bang Nga sẽ có tới 100 điều kiện riêng của họ. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta phải gặp nhau mà không có bất kỳ điều kiện nào”.

Trong bối cảnh Liên bang Nga đòi giữ những vùng lãnh thổ đã chiếm đóng, theo ông Zelensky, một số khu vực của Ukraine không bị chiếm đóng bằng vũ lực quân sự, và điều này cần được tính đến trong các cuộc đàm phán hòa bình.

“Điều rất quan trọng cần hiểu là một số khu vực của đất nước chúng tôi, chẳng hạn như miền Đông, và Crimea, đã bị chiếm đóng không phải vì một đạo quân này đẩy lùi đạo quân kia. Mà bởi vì đã không có giao tranh, chẳng hạn như ở Crimea, không hề có các cuộc giao tranh lớn.

Vì vậy, không thể nói rằng một phần lớn lãnh thổ như vậy bị chiếm đóng vì quân Liên bang Nga có một đội quân hùng mạnh”, ông Zelensky nói.

Các cuộc đàm phán hòa bình sẽ bao gồm cả nỗ lực đưa trẻ em Ukraine bị bắt cóc trở về, ông cho biết thêm trong bối cảnh Mỹ phát tín hiệu sẽ tham gia vào tiến trình này.

“Mỹ hiểu rằng họ sẽ tham gia vào một vấn đề quan trọng, đau lòng và rất khó khăn là làm thế nào để đưa trẻ em Ukraine trở lại. Chúng tôi đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ.

Ông ấy đồng ý rằng đây không phải là một hệ thống đơn giản, nhưng ông ấy sẽ giúp tôi trong việc trao đổi tất cả – tất cả mọi người với nhau, không chỉ là tù binh quân sự”, ông Zelensky cho biết.

Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ cần thêm nguồn tài chính khi Liên bang Nga tiếp tục tấn công vào các phòng tuyến.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi cần thêm tài chính. Tôi sẽ tìm ra toàn bộ số tiền này. Vì vậy, các đối tác châu Âu cần hiểu rằng chúng tôi phải tìm nguồn tài chính trong một khoảng thời gian nhất định”.

Ông cho biết thêm: “Đây phải là một phần của các bảo đảm an ninh. Ngoài lương và hỗ trợ tài chính, chúng tôi có thể không đủ ngân sách để trả toàn bộ tiền lương. Khi đó, chẳng hạn, chúng tôi sẽ không có đủ tiền cho sản xuất trong nước… Do đó, nếu chúng tôi phải tự chi trả mức lương cao cho binh sĩ, chúng tôi sẽ cần rất nhiều tiền cho sản xuất”.

Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiển UAV. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Ông Zelensky lưu ý rằng khi Ukraine sẵn sàng xuất khẩu các loại thiết bị bay không người lái (UAV) do mình sản xuất, Washington sẽ sẵn sàng mua số trang thiết bị quân sự đó để hỗ trợ ngành sản xuất UAV của Ukraine.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ rằng khi mở cửa xuất khẩu, họ sẽ mua UAV Ukraine. Điều này rất quan trọng với chúng tôi. Điều này sẽ tài trợ cho sản xuất UAV trong nước”, ông Zelensky nhận định.

Giờ đây, khi Mỹ đã gia tăng nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, hơn 30 quốc gia trong “liên minh tự nguyện” sẽ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine và cung cấp các bảo đảm an ninh.

“Điều quan trọng là Mỹ đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ nằm trong số các quốc gia giúp đỡ, điều phối và cũng sẽ là những bên tham gia vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn”, ông Zelensky nói.

Trong số các quốc gia thuộc “liên minh tự nguyện” có các nước châu Âu, Canada và Nhật Bản.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một số đồng minh của Ukraine trong “liên minh tự nguyện” cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình trên thực địa, và những nước khác sẽ cung cấp hỗ trợ ở các lĩnh vực khác.

Ông Zelensky nói: “Có nước sẽ sẵn sàng bàn về sự hiện diện. Có nước sẽ bàn về tình báo. Có nước sẽ bàn về biển. Có nước sẽ bàn về an toàn trên không”, đồng thời nhấn mạnh: “Ukraine không đơn độc, và điều quan trọng là chúng tôi có được sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy”.