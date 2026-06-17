TT Zelensky nêu đề xuất mới về cuộc gặp với TT Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc gặp trực tiếp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin nên diễn ra ở một quốc gia trung lập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Axios.

Ngày 16/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu tên những quốc gia trung lập có thể là địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài RBC-Ukraine.

Theo ông Zelensky, đó có thể là Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia ở Trung Đông.

Phát biểu bên lề thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp, Tổng thống Ukraine bác bỏ đề xuất của Điện Kremlin về cuộc gặp tại thủ đô Moscow (Nga).

Khi được hỏi về thời điểm có thể nối lại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc tổ chức những cuộc thảo luận như vậy là rất khó khăn.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã muốn tận dụng cơ hội tại hội nghị thượng đỉnh G7 để gặp nhà lãnh đạo Nga, nhưng Moscow không cùng quan điểm.

“Ông Putin đã không tận dụng cơ hội gặp mặt trong thời gian diễn ra hội nghị G7. Chúng tôi đã trao đổi về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump”, ông Zelensky nói.

Trước đó, cũng trong ngày 16/6, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã gặp nhau bên lề G7, thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp với ông Putin tại Mỹ.

Ông Zelensky cho biết ông cũng đã thảo luận với nhà lãnh đạo Mỹ về khả năng tăng cường phòng không của Ukraine.

Theo ông Zelensky, ông và Tổng thống Trump có thể sẽ có cuộc gặp tiếp theo vào ngày 17/6.

Trong thời gian qua, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Putin để thảo luận về cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 16/6 nói rằng Nga chưa nhận được bất kỳ lời mời chính thức nào từ Ukraine về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề thượng đỉnh G7.

Ông Peskov cho biết nếu Tổng thống Zelensky sẵn sàng đàm phán nghiêm túc, nhà lãnh đạo Ukraine có thể đến Moscow.

G7 là liên minh gồm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17/6.

Ngoài các nhà lãnh đạo của các nước G7 và Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống nước chủ nhà đã mời một số nguyên thủ quốc gia ngoài G7 tham dự với tư cách khách mời, trong đó có Tổng thống Zelensky.