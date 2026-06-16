Điện Kremlin chia sẻ về khả năng tiếp đón Tổng thống Ukraine tại Moskva

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chia sẻ về khả năng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moskva.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Hãng TASS (Nga) ngày 16/6 dẫn lời ông Peskov xác nhận hiện không có bất kỳ kênh liên lạc chính thức nào giữa Moskva và Kyiv. Theo ông Peskov, nếu Tổng thống Zelensky sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm, ông luôn có thể đến Moskva và sẽ được phía Nga tiếp đón.

Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ: “Ông Zelensky hiểu rằng Tổng thống Putin đã nói rõ mọi vấn đề, mọi đề xuất đều đã được đưa ra. Điều đó đã được nhắc lại nhiều lần. Nếu Tổng thống Zelensky thực sự sẵn sàng cho đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm. Khi đó, ông ấy luôn có thể tới Moskva và sẽ được tiếp đón”.

Ngoài ra, ông Peskov cho biết hiện vẫn chưa có lịch trình cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Các nhà đàm phán Mỹ sẽ sớm tới đây, nhưng hiện chưa có ngày giờ chính xác. Như các bạn đã biết, phía Mỹ đang bận hoàn tất việc chuẩn bị và ký kết bản ghi nhớ với Iran mà hai bên đã thống nhất. Chúng tôi được biết lễ ký dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Sau đó, nhiều khả năng họ sẽ lên đường tới Moskva".

Khi được hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có nhận được lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp hay không, ông Peskov trả lời ngắn gọn: "Dĩ nhiên là không có lời mời nào cả".

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 15/6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mỹ. Theo chia sẻ trên trang mạng X, nhà lãnh đạo Ukraine đã nêu ý tưởng này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đang chờ xem đề xuất sẽ được triển khai ra sao.

Trước đó, ông Zelensky cũng từng đề nghị gặp ông Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Pháp. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, Moskva đã “một lần nữa cho thấy họ chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề này”.