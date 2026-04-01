TT Trump: Mỹ sẽ rời Iran trong 2-3 tuần tới

Chiều 31/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến với Iran trong vòng 2-3 tuần tới. Thậm chí, điều này có thể xảy ra sớm hơn nếu đạt được thỏa thuận.

TT Trump nói Mỹ có thể kết thúc chiến dịch Iran trong 2-3 tuần đồng thời nói Washington “không liên quan” đến eo biển Hormuz bị đóng và đây là vấn đề của các nước khác.

Theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, nhiều khu vực tại Iran đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích dữ dội do Mỹ và Israel tiến hành trong những giờ đầu tiên của ngày 1/4.

Trong bài đăng trên nền tảng X, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran liệt kê một số địa điểm bị tấn công vào rạng sáng 1/4 như Tổ hợp Công nghiệp Thép Mobarakeh tại Isfahan, nhà máy thép thuộc khu liên hợp Sefidasht tại Borujen, cảng Shahid Hagani tại Bandar Abbas, nhà máy thép ở Farrokhandeh Shahr, các cơ sở khí tượng tại Bushehr, khu dân cư tại Malard...

Theo Al Jazeera, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran hiện chưa thể đưa ra con số thương vong chính xác trong các cuộc tấn công này. Dù vậy, tất cả các địa điểm được liệt kê đều là cơ sở dân sự, vì vậy, đây vốn là những địa điểm bị cấm tấn công trong chiến sự theo luật nhân đạo quốc tế.

“Có khả năng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận vì Iran muốn đạt thỏa thuận. Họ muốn đạt thỏa thuận còn nhiều hơn tôi. Trong một khoảng thời gian khá ngắn, chúng tôi sẽ kết thúc chiến sự. Bây giờ chúng tôi đàm phán với một nhóm người rất khác. Họ hợp lý hơn nhiều”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Ông Trump trả lời phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong ngày 31/3. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, ông Trump cũng nhắc lại rằng việc mở lại eo biển Hormuz nên là vấn đề của các quốc gia khác, không phải của Mỹ. Các quốc gia này sẽ phải tự đảm bảo an ninh cho tuyến hàng hải quan trọng mà họ thường xuyên sử dụng.

“Nếu Pháp hoặc quốc gia nào khác muốn lấy dầu hoặc khí đốt, các bạn hãy đi qua eo biển Hormuz và tự bảo vệ lấy mình. Những gì xảy ra ở eo biển, chúng tôi không liên quan gì”, ông nói.

Ông Trump: “Chúng tôi đã thay đổi chế độ tại Iran”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mục tiêu chính của ông trong cuộc chiến với Iran là đảm bảo để Tehran không thể phát triển vũ khí hạt nhân.

“Điều đó đã đạt được. Giờ chúng tôi đang hoàn tất phần việc còn lại. Tôi nghĩ trong 2 tuần hoặc có thể chỉ vài ngày nữa, chúng tôi sẽ hoàn thành nốt các mục tiêu. Chúng tôi muốn loại bỏ toàn bộ những mối đe dọa còn hiện diện”, ôngTrump nói.

Tổng thống Trump có thái độ lạc quan khi bàn về chiến dịch quân sự tại Iran trong ngày 31/3 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Ông Trump lạc quan cho rằng thỏa thuận giữa Washington và Tehran có thể đạt được trước thời điểm Mỹ hoàn thành các mục tiêu đặt ra tại Iran.

“Việc họ có tham gia đàm phán hay không cũng không quan trọng. Chúng tôi đã đẩy lùi họ tới 15-20 năm. Họ không còn hải quân, không còn quân đội, không còn không quân. Họ không còn lãnh đạo”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Iran: Sẽ ngừng giao tranh nếu không bị tấn công trở lại

Ngày 31/3 theo giờ địa phương, đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này sẵn sàng chấm dứt giao tranh, với điều kiện không bị tấn công trở lại.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm căng thẳng ở bất kỳ giai đoạn nào, chúng tôi có đủ quyết tâm để chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng các điều kiện cần thiết phải được đáp ứng, đặc biệt là những đảm bảo để ngăn chặn sự tái diễn hành động gây hấn”, ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại một sự kiện ở Tehran, Iran, ngày 31/1. Ảnh: Reuters.

Press TV dẫn phát biểu của ông Pezeshkian khi đưa tin về cuộc trao đổi giữa Tổng thống Iran và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Press TV cho biết ông Pezeshkian cũng chỉ trích Liên minh châu Âu trong cuộc gọi vì chưa thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran.

“EU nên điều chỉnh chính sách và lập trường dựa trên luật pháp quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc mang tính xây dựng và giữ sự chuyên nghiệp đối với các bên”, ông Pezeshkian nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiếp tục khẳng định với Al Jazeera trong ngày 31/3 rằng Iran hiện không đàm phán với Mỹ, dù đã nhận được các thông điệp từ chính quyền ông Trump.

Trung Quốc, Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran

Không chỉ Mỹ và Iran đưa ra các đề xuất, Trung Quốc và Pakistan vừa công bố kế hoạch 5 điểm nhằm “khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực Vùng Vịnh và Trung Đông”. Kế hoạch được đưa ra sau cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước tại Bắc Kinh trong ngày 31/3.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pakistan

Nội dung chính của kế hoạch như sau:

1. Ngừng giao tranh: Hai nước kêu gọi các bên ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và thực hiện mọi nỗ lực ở mức tối đa để ngăn xung đột lan rộng. Đồng thời, cần triển khai hỗ trợ nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

2. Đàm phán hòa bình: Các cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập quốc gia và an ninh của Iran, cũn như các quốc gia trong khu vực, cần được khởi động sớm nhất có thể.

3. Bảo vệ mục tiêu phi quân sự: Dân thường cần được bảo vệ trong xung đột. Pakistan và Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các mục tiêu phi quân sự.

4. An ninh hàng hải: Eo biển Hormuz cùng các tuyến hàng hải quan trọng khác cần được đảm bảo an ninh, tất cả tàu thuyền đi qua phải được bảo vệ.

5. Hiến chương Liên Hợp Quốc: Trung Quốc và Pakistan cùng kêu gọi tăng cường vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp dựa trên Hiến chương của tổ chức này.

Ông Trump: Giá xăng sẽ “lao dốc” khi Mỹ rời Iran

Trả lời phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong chiều 31/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump cho biết giá xăng sẽ nhanh chóng giảm sau khi Mỹ hoàn tất chiến dịch tại Iran.

“Tất cả những gì tôi cần làm là rời Iran và chúng tôi sẽ làm điều đó rất sớm, rồi giá xăng sẽ lao dốc”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong ngày 31/3, hiện tượng này xảy ra sau khi Wall Street Journal đưa tin ông Trump sẵn sàng chấm dứt chiến tranh với Iran ngay cả khi chưa thể mở lại eo biển Hormuz.

Ông Trump lý giải giá cổ phiếu tăng vì hai lý do: “Chúng ta có một đất nước an toàn, còn Iran đã có thay đổi về bộ máy chính quyền”.

Tehran cảnh báo châu Âu không can dự vào chiến sự Iran

Theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo các lãnh đạo châu Âu không can thiệp nào vào chiến sự tại Iran.

“Nếu có bất kỳ sự can thiệp từ nước nào vào cuộc xung đột, dưới bất kỳ cái cớ nào, điều này sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Cho đến nay, các quốc gia châu Âu vẫn giữ khoảng cách an toàn với cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động tại Iran. Họ từ chối điều binh sĩ và tàu chiến tham gia hoạt động tấn công hay hoạt động khơi thông eo biển Hormuz.

Trong khi đó, ông Antonio Costa cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X ngày 31/3 rằng ông đã kêu gọi “giảm leo thang và gia tăng kiềm chế” trong cuộc điện đàm với ông Pezeshkian. “Phải có không gian cho ngoại giao”, ông Costa nói, đồng thời cho rằng các bên cần chung tay “giải quyết những lo ngại về an ninh liên quan đến Iran”.

