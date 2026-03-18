TT Trump lùi thời điểm thăm Trung Quốc 5-6 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 cho biết ông sẽ hoãn chuyến đi tới Trung Quốc “khoảng 5 hoặc 6 tuần” trong bối cảnh Nhà Trắng tập trung vào cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN





Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ và Trung Quốc đang sắp xếp lại cuộc gặp và có vẻ cuộc gặp sẽ diễn ra trong khoảng 5 hoặc 6 tuần.

Ông Trump cho biết phía Mỹ đang làm việc với Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đồng ý với điều đó. Tổng thống Trump cho biết ông mong được gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi có mối quan hệ làm việc rất tốt với Trung Quốc.”

Trước đó, hôm 16/3, các quan chức Nhà Trắng đã làm dấy lên nghi vấn về thời điểm của chuyến đi khi cho biết chuyến thăm có thể bị trì hoãn khi Tổng thống Trump tập trung vào Iran. Ông Trump nói với các phóng viên cùng ngày rằng chính quyền đã đề nghị hoãn chuyến thăm “khoảng một tháng hoặc lâu hơn.”

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự kiến tới Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4. Cuộc gặp dự kiến tập trung vào các vấn đề thương mại và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan đến thuế quan.

Tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nhiều mức thuế quan của ông Trump, qua đó tiếp tục định hình lại bức tranh kinh tế. Năm ngoái, các chính sách thương mại của ông Trump đã châm ngòi cho vòng leo thang áp thuế trả đũa giữa Mỹ và Trung Quốc trước khi hai bên đạt được trạng thái đình chiến.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Financial Times, Tổng thốngTrump cho biết ông muốn Trung Quốc hỗ trợ mở lại Eo biển Hormuz - một tuyến thương mại quan trọng - và muốn nhận được câu trả lời từ Bắc Kinh trước chuyến thăm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 16/3 cho rằng nếu chuyến đi bị trì hoãn, thì “điều đó sẽ không phải vì tổng thống yêu cầu Trung Quốc tuần tra Eo biển Hormuz”.