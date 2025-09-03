TT Trump gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Tập Cận Bình

Ông Trump gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc, đồng thời "gửi lời chào" đến Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Donald Trump tham dự một sự kiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

“Chúc Chủ tịch Tập và người dân Trung Quốc có một ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/9. Tuy nhiên, trong phần sau, ông Trump gửi lời chào đến ông Vladimir Putin và ông Kim Jong Un trong khi các nước "đang cấu kết chống lại Mỹ".

Vào ngày 3/9, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Lễ duyệt binh được đánh giá là một trong những cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Các vị lãnh đạo đến từ 20 quốc gia tham dự, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong bài phát biểu, ông Tập cam kết tăng cường năng lực quân sự của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh vai trò của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cuộc duyệt binh được tổ chức công phu và giới thiệu những loại vũ khí cùng trang thiết bị hiện đại do Trung Quốc tự sản xuất.

Trước đó vào ngày 2/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm ba bên với lãnh đạo Trung Quốc - Mông Cổ tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi ông Putin là “người bạn cũ”.

“Tổng thống Hàn Quốc từ chối lời mời tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc trong khi sự xuất hiện bất ngờ của ông Kim Jong Un là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang ấm lên giữa Trung Quốc và Triều Tiên”, ông Jeremy Chan, chuyên gia phân tích cấp cao về Trung Quốc - Đông Bắc Á của Eurasia Group, nhận định.

Cũng trong ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông “rất thất vọng” với tổng thống Nga trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Scott Jennings Radio Show. Ông cho rằng Nga đang cản trở khả năng đối thoại với Ukraine khiến tiến trình hòa bình rơi vào bế tắc.

Theo Reuters, khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có quan ngại về một trục Trung Quốc - Nga đang hình thành chống lại Mỹ hay không, ông thể hiện mình hoàn toàn không lo lắng.

“Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, vượt xa tất cả. Họ sẽ không bao giờ dùng quân đội chống lại chúng ta. Tin tôi đi”, Tổng thống Mỹ nói.