Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Iran cầu xin ngừng bắn

“Iran đã phải cầu xin lệnh ngừng bắn này, và ai cũng biết điều đó... Nhà nước được xem là tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới đã cho thấy hoàn toàn không đủ khả năng tự bảo vệ mình, người dân của họ hay lãnh thổ của họ”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo sáng 8/4, sau khi Mỹ và Iran quyết định ngừng bắn trong 2 tuần.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Tại cuộc họp báo, ông Hegseth cũng tuyên bố Mỹ có “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” trước Iran.

“Chúng ta đang có cơ hội cho một nền hòa bình thực sự và một thỏa thuận thực chất. Bộ Chiến tranh, ở thời điểm hiện tại, đã hoàn thành phần việc của mình. Chúng tôi sẵn sàng ở phía sau để bảo đảm Iran tuân thủ mọi điều khoản hợp lý”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói.

Ông cũng nói rằng Mỹ "sẽ không đi đâu hết" để đảm bảo Iran tuân thủ 2 tuần lệnh ngừng bắn.

TT Trump dọa áp thuế 50% quốc gia bán vũ khí cho Iran

Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% ngay lập tức lên mọi hàng hóa từ các nước cung cấp vũ khí cho Iran, khẳng định không có ngoại lệ nhằm chặt đứt nguồn viện trợ quân sự cho Tehran.

Trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định lệnh trừng phạt này sẽ có hiệu lực ngay lập tức: "Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ hay trường hợp miễn trừ nào!".

Tuyên bố này nhắm thẳng vào chuỗi cung ứng quân sự của Iran, biến thương mại trở thành vũ khí để cô lập Tehran trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định hiện vẫn chưa rõ cách thức Tổng thống thực thi lời đe dọa này trên thực tế, bởi các bài đăng trên mạng xã hội không có giá trị pháp lý tự động để thiết lập một khung thuế quan mới.

Ông Trump: Mỹ sẽ cùng Iran "đào" uranium dưới đống đổ nát

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/4 tuyên bố sẽ hợp tác với Iran để "đào lên và di dời" lượng uranium làm giàu đã bị vùi lấp sau các đợt không kích hiệp đồng của Mỹ - Israel vào mùa hè năm ngoái.

Trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định chắc chắn: "Sẽ không còn hoạt động làm giàu uranium nào nữa". Ông cho biết toàn bộ số vật liệu hạt nhân này vẫn nằm nguyên tại chỗ kể từ sau cuộc tấn công hồi tháng 6.

Trước đó, vị Tổng thống Mỹ từng tuyên bố việc thu hồi vật liệu hạt nhân chôn sâu dưới lòng đất - một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và tốn kém - sẽ là điều kiện tiên quyết nếu hai bên đạt được thỏa thuận chung.

Cùng với tuyên bố về hạt nhân, ông Trump xác nhận: "Chúng tôi đã và đang thảo luận về việc nới lỏng thuế quan và lệnh trừng phạt cho Iran".

Dù phía Tehran từng bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Mỹ, ông Trump lại ngụ ý rằng nhiều điều khoản trong số đó hiện đã được thống nhất.

