TT Trump công bố kế hoạch 20 điểm chấm dứt xung đột ở Gaza

  • Thứ ba, 30/9/2025 07:30 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Trump sau đó đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ngày 29/9/2025. Ảnh: Reuters

Ông Trump tuyên bố: “Hôm nay là một ngày lịch sử cho hòa bình. Tôi và Thủ tướng Netanyahu vừa thảo luận nhiều vấn đề quan trọng bao gồm Iran, thương mại, việc mở rộng Hiệp định Abraham và quan trọng nhất là việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

"Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của một bức tranh lớn hơn đó là hòa bình ở Trung Đông và chúng ta hãy gọi đó là hòa bình vĩnh viễn ở Trung Đông. Trong chiều nay, sau khi tham vấn với các đối tác và bạn bè trong khu vực, tôi xin công bố các quy tắc hòa bình. Các quy tắc này được xây dựng với sự phối hợp của nhiều nước.

"Tôi xin cảm ơn lãnh đạo nhiều nước Arab và Hồi giáo cùng với nhiều đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã hỗ trợ xây dựng kế hoạch này”, ông nói.

Theo bản kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, nếu cả Israel và Hamas đồng ý, cuộc xung đột ở Gaza sẽ chấm dứt ngay lập tức.

72 tiếng sau khi Israel đồng ý với bản kế hoạch, mọi con tin đã chết hay còn sống sẽ được phóng thích và đổi lại Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân có bản án chung thân cùng với 1.700 người dân Gaza bị tạm giam sau cuộc tấn công của Hamas tháng 10/2023.

Sau khi toàn bộ con tin được trao trả tự do, các thành viên Hamas, những người cam kết chung sống hòa bình và giao nộp vũ khí sẽ được ân xá. Các thành viên Hamas muốn rời khỏi Gaza sẽ được tạo điều kiện để tới các nước đồng ý tiếp nhận họ.

Sau khi các bên đồng ý với bản kế hoạch, hàng cứu trợ sẽ ngay lập tức được vận chuyển tới Gaza thông qua Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức quốc tế khác.

Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh Gaza sẽ được quản lý tạm thời bởi một ủy ban Palestine kỹ trị và phi chính trị với các thành viên là người dân Palestine và các chuyên gia quốc tế.

Ủy ban này sẽ chịu sự giám sát của một ủy ban chuyển giao quốc tế đứng đầu là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ sẽ phối hợp cùng các đối tác Arab và quốc tế nhằm xây dựng một Lực lượng ổn định quốc tế tạm thời.

Lực lượng này sẽ ngay lập tức được triển khai tại Gaza với nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ lực lượng cảnh sát Palestine ở Gaza. Lực lượng này sẽ cùng lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện giúp bảo đảm an ninh tại các khu vực biên giới cùng với sự phối hợp của Israel và Ai Cập.

Theo kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, Israel sẽ không chiếm đóng hoặc sáp nhập Gaza và Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ trao quyền kiểm soát lãnh thổ Gaza bị chiếm đóng cho Lực lượng ổn định tạm thời.

Cuối cùng, Mỹ sẽ thiết lập một cơ chế đối thoại giữa Israel và người dân Palestine nhằm thống nhất các điểm cơ bản hướng tới sự chung sống hòa bình và thịnh vượng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý với bản kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên, Hamas cho biết vẫn chưa nhận được đề xuất này.

Phạm Huân/VOV

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

