TT Trump cảnh báo đường ống dẫn dầu Iran 'có thể nổ tung trong 3 ngày'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể "phát nổ trong vòng ba ngày" nếu tình trạng gián đoạn tiếp diễn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chủ nhật (26/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu dầu không thể vận chuyển, sẽ tiếp tục tích tụ trong hệ thống đường ống, gia tăng áp suất và có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng.

"Khi bạn có những đường ống vận chuyển khối lượng dầu khổng lồ chảy qua toàn hệ thống, nếu vì bất kỳ lý do nào mà đường ống đó bị đóng lại do không thể tiếp tục bơm dầu vào các container hoặc tàu chở dầu, thì đường ống đó có thể phát nổ từ bên trong... Chỉ còn khoảng ba ngày trước khi điều đó xảy ra", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, ngay cả khi được khôi phục, hệ thống dầu khí của Iran cũng khó có thể trở lại trạng thái ban đầu.

"Và khi nó phát nổ, bạn sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại nó như cũ được nữa... nó chỉ còn lại 50% so với hiện tại. Vì vậy, tôi nghĩ họ đang chịu áp lực," ông Trump nói thêm.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Tehran.

"Nếu họ muốn nói chuyện, họ có thể đến gặp chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi có điện thoại. Chúng tôi có những đường dây bảo mật tốt", ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington không muốn cử phái viên "đi quãng đường 18 tiếng để gặp mặt". Đồng thời, tuyên bố rằng cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran sẽ "sớm kết thúc".

"Tôi thấy không có lý do gì để cử họ đi chuyến bay 18 tiếng trong tình hình hiện tại. Quá lâu. Chúng ta hoàn toàn có thể làm việc đó qua điện thoại. Phía Iran có thể gọi cho chúng ta nếu họ muốn. Chúng ta sẽ không đi du lịch chỉ để ngồi đó", ông Trump nói.

Theo CNN, nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng nhận định của ông Trump mang tính phóng đại. Họ chỉ ra rằng trong trường hợp xuất khẩu bị đình trệ, các quốc gia sản xuất dầu thường giảm sản lượng khi kho chứa đạt giới hạn, thay vì để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, cho biết tình huống tương tự từng xảy ra tại Iraq, Kuwait và UAE nhưng không dẫn đến các vụ nổ. "Khi không thể xuất khẩu, các cơ sở sẽ cắt giảm sản lượng. Cho đến nay, chưa có trường hợp nào dẫn đến nổ vì lý do này", ông nói, đồng thời kết luận "Dầu sẽ không phát nổ".

Dù vậy, việc đóng cửa giếng dầu có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sản lượng khi hoạt động trở lại.

Trong một diễn biến liên quan, tối Chủ nhật (26/4), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kết thúc chuyến thăm Oman, nơi ông thảo luận về các vấn đề song phương và an ninh khu vực, đặc biệt là đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Các cuộc thảo luận quan trọng về các vấn đề song phương và phát triển khu vực. Là các quốc gia duy nhất ven eo biển Hormuz, trọng tâm của chúng tôi bao gồm các biện pháp đảm bảo an toàn cho việc di chuyển, mang lại lợi ích cho tất cả các nước láng giềng thân thiết và toàn thế giới", ông Araghchi viết trên nền tảng X.

Những phát biểu của ông Araghchi được đưa ra khi ông lên đường đến Moscow, để tiếp tục các cuộc tiếp xúc ngoại giao, trong bối cảnh Iran đang duy trì trao đổi với nhiều đối tác khu vực giữa lúc căng thẳng với Mỹ chưa hạ nhiệt. Trước khi đến thăm Oman, ông đã gặp gỡ các quan chức Pakistan tại Islamabad.