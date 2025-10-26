Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ ký Công ước Hà Nội

Các trang báo chính phủ, trang thông tin của Bộ Nội vụ của Nga và Belarus đã đưa tin rất sớm về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là Công ước Hà Nội).

Trang tin minsknews.by của Belarus đưa tin về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: TTXVN

Trong ngày 25/10 các trang báo chính phủ, trang thông tin của Bộ Nội vụ của Nga và Belarus đã đưa tin rất sớm về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là Công ước Hà Nội).

Bộ trưởng Nội vụ Belarus Ivan Kubrakov dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tham gia ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus đã có một loạt cuộc hội đàm với các đồng nghiệp từ những quốc gia khác về hợp tác thực tiễn giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong khi đó, các trang tin của các hãng thông tấn, kênh truyền hình Nga cũng đưa tin kịp thời về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đánh giá đây là hiệp ước quốc tế ràng buộc pháp lý đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong việc đấu tranh chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích phạm tội.

Trang tin của kênh truyền hình Kênh 1 của Nga. Ảnh: TTXVN

Đại diện Liên bang Nga tham dự sự kiện này là Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Gutsan, người được ủy quyền ký Công ước. Phái đoàn chính thức cũng có Thiếu tướng Cảnh sát F.N. Nemov, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự thuộc Bộ Nội vụ Nga.

Cùng ngày, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, dẫn nhận định cho rằng đây là một hiệp ước mang tính bước ngoặt của Liên hợp quốc về tội phạm mạng, nhằm giải quyết các tội phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế toàn cầu.

Hãng thông tấn Jiji đưa tin Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng, được Liên hợp quốc thông qua năm 2024, đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 25/10.

Hãng Jiji dẫn nguồn truyền thông Việt Nam cho biết gần 70 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Hãng Jiji dẫn nguồn truyền thông Việt Nam cho biết gần 70 quốc gia đã ký kết Công ước và văn bản này sẽ có hiệu lực sau khi 40 quốc gia hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong nước.



Theo hãng tin Jiji, Công ước này nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, quy định về chia sẻ dữ liệu điện tử được coi là bằng chứng tội phạm cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển.

Đây là hiệp ước đầu tiên về tội phạm mạng được Liên hợp quốc thông qua, trong đó các quốc gia thành viên được yêu cầu xây dựng và hoàn thiện luật pháp trong nước để xử lý những hành vi như truy cập trái phép và nội dung khiêu dâm trẻ em.

Trong khi đó, báo Nikkei Asia cho biết Công ước Hà Nội sẽ hợp lý hóa hợp tác quốc tế chống lại tội phạm mạng ngày càng gia tăng.

Nikkei Asia dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: "Công ước về tội phạm mạng của Liên hợp quốc là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý để củng cố khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng".