Truyền thông Nhật theo sát chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi

Liên tục trong khoảng gần 2 tuần qua, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trở thành tiêu điểm của của dư luận Nhật Bản và truyền thông nước này không bỏ sót bất cứ diễn biến nào có liên quan.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kỳ vọng một trụ cột mới trong hợp tác chiến lược với Việt Nam. Ảnh: Jiji Press

Đưa tin sớm nhất về hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này là Hãng thông tấn Jiji Press và tờ Thời báo kinh tế Nhật Bản Nikkei. Bắt đầu từ ngày 21/4 – thời điểm chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae còn chưa được công bố chính thức, 2 cơ quan báo chí này đã đăng tải các tin tức và bình luận có liên quan.

Trong khi Jiji Press dự báo: “khung hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á, có tên gọi POWERR Asia, với trọng tâm là một khoản hỗ trợ lên tới 10 tỷ USD từ Tokyo, do Thủ tướng Takaichi công bố hôm 15/4, sẽ là một trong những hành trang quan trọng trong chuyến công du tới Việt Nam”, thì Nikkei nhận định: “hợp tác trong các lĩnh vực liên quan an ninh kinh tế như năng lượng, khoáng sản thiết yếu, khoa học - công nghệ… sẽ được đặt lên bàn nghị sự thượng đỉnh Nhật - Việt”.

Tiếp đó, tất cả các báo lớn của Nhật Bản số ra ngày 1/5 đồng loạt đưa tin về việc bà Takaichi lên đường sang Việt Nam và dẫn các thông tin do đích thân vị nữ Thủ tướng công bố trước khi lên máy bay. Truyền thông Nhật Bản đặt nhiều hy vọng vào hội đàm thượng đỉnh giữa Thủ tướng Takaichi và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, cũng như bài thuyết trình của bà Takaichi về chính sách ngoại giao.

Theo Yomiuri – một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, trong bài thuyết trình nêu trên, Thủ tướng Takaichi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP), đồng thời nêu bật 3 nhóm vấn đề lớn, bao gồm kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế của thời đại số và trí tuệ nhân tạo (AI), phối hợp tạo dựng nền kinh tế tiên phong dựa vào hợp tác công tư, phối hợp trong gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực.

Yomiuri cũng nhận định, bà Takaichi sẽ kêu gọi tăng cường hợp tác năng lượng dựa vào khung hỗ trợ “POWERR Asia”, công bố kế hoạch viện trợ nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông, bao gồm hệ thống cáp ngầm dưới biển và hệ thống thông tin vệ tinh. Ngoài ra sẽ là việc mở rộng đối tượng và quy mô của viện trợ an ninh chính thức (OSA), tận dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho xây dựng các sân bay, cảng biển và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh trên biển…

Tất cả các vấn đề nêu trên đều được đánh giá là những yếu tố cốt lõi, liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia của Nhật Bản và các đối tác chiến lược.