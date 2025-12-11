'Truyện Kiều' trong diện mạo mới

Bản “Truyện Kiều” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành có phần minh họa vô cùng công phu của họa sĩ Nguyễn Công Hoan: vẽ trên giấy xuyến chỉ mỏng tang, sử dụng hai tông màu vàng và xanh lá làm chủ đạo, với những chi tiết mang đậm nét văn hóa Việt Nam.

Đây là bản “Truyện Kiều” được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh (1765-2025), tưởng niệm 205 năm ngày mất (1820-2025) của Đại thi hào Nguyễn Du.

“Truyện Kiều” là một kiệt tác của văn học trung đại Việt Nam. Với 3254 câu thơ được viết theo thể lục bát, tác phẩm kể về cuộc đời của Thúy Kiều - một người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng phải trải qua nhiều sóng gió truân chuyên. “Truyện Kiều” đã đi vào tâm thức của người Việt suốt hơn hai thế kỷ qua.

Với những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của thiên tài Nguyễn Du, tác phẩm mang giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo, nhân văn đồng thời cũng mang đậm dấu ấn ngôn ngữ, truyền thống và tinh thần dân tộc Việt Nam, có tầm ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong văn học mà còn trong mọi mặt đời sống của người Việt. Như học giả Phạm Quỳnh đã đúc rút: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.

Nhiều phiên bản của “Truyện Kiều” đã được sáng tạo và giới thiệu, khẳng định sức sống mãnh liệt của tác phẩm truyện thơ Nôm này.

Ấn bản “Truyện Kiều” mang một diện mạo mới với 40 bức tranh minh họa do họa sĩ Nguyễn Công Hoan vẽ. Họa sĩ Nguyễn Công Hoan nổi tiếng với phong cách vẽ tranh riêng biệt mang chiều sâu cổ điển cùng cách sử dụng màu sắc độc đáo. Anh là họa sĩ quen thuộc có tên trong nhiều tác phẩm kinh điển của Nhà xuất bản Kim Đồng như loạt sách thuộc bộ “Tranh truyện dân gian Việt Nam”, artbook “Truyền kỳ mạn lục”…

Các bức tranh được họa sĩ Nguyễn Công Hoan tỉ mỉ vẽ trên từng trang giấy xuyến chỉ mỏng tang, có lúc phải hong giấy dưới đèn cho khô, tránh bị loang mực. Các tranh vẽ sử dụng tông màu vàng và xanh lá là chủ đạo, khắc họa những tình tiết chính trong mỗi phần truyện: Thúy Kiều và Thúy Vân đánh đàn, thưởng hoa; hai chị em đi lễ Thanh minh; Kiều gặp Kim Trọng…

Họa sĩ Nguyễn Công Hoan đã mất nhiều thời gian để tìm ra cách thức thể hiện tranh phù hợp với không khí, bối cảnh của truyện, sau đó dành hơn hai năm để hoàn thiện. Có những tranh anh đã vẽ nhiều phiên bản, sửa chữa nhiều lần trước khi chọn ra bản ưng ý nhất.

Họa sĩ Tạ Huy Long – biên tập viên mỹ thuật Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Đây là tác phẩm Truyện Kiều có minh họa màu mang đậm dấu ấn Việt Nam với những chi tiết đặc trưng như rặng liễu, khóm tre, buồng cau, cây chuối… Nhờ vào khả năng quan sát tinh tế, tài năng độc đáo, họa sĩ Nguyễn Công Hoan đã khắc họa thế giới nghệ thuật “Truyện Kiều” đúng với tinh thần của thời đại Nguyễn Du.

Biên tập viên Nguyễn Thanh Hương (Nhà xuất bản Kim Đồng) cho biết: “Họa sĩ Nguyễn Công Hoan luôn khiến tôi khâm phục bởi tính kiên trì, tỉ mỉ và lòng yêu nghề của anh. Hơn thế nữa, anh là người luôn cầu thị, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, mong muốn của chúng tôi. Vì thế, mỗi khi nhận được các bức minh họa anh gửi tới, chúng tôi hiểu đó là tất cả tâm huyết mà anh gửi gắm cho tác phẩm”.

Ấn bản “Truyện Kiều” thuộc loạt sách artbook, với nỗ lực làm mới các tác phẩm kinh điển của văn học trung đại Việt Nam với phần minh họa công phu, có tính thẩm mỹ cao, nhằm đưa các tác phẩm này đến gần hơn với bạn đọc trẻ. Các ấn phẩm khác gồm “Lĩnh Nam chích quái”, “Truyền kỳ mạn lục”, “Nam Hải dị nhân liệt truyện”… được đầu tư công phu, với tranh vẽ minh họa màu và trình bày, in ấn đẹp, với phần minh họa của các họa sĩ Tạ Huy Long, Nguyễn Công Hoan…