Những nhân vật nữ mạnh mẽ, thông minh bậc nhất

Elizabeth Bennett trong Kiêu hãnh và Định kiến: Được gia đình và bạn bè gọi là "Lizzie" hay "Eliza", Elizabeth Bennett là nhân vật nữ mạnh mẽ, bướng bỉnh và đôi chút dí dỏm trong tiểu thuyết của Jane Austen xuất bản năm 1813. Cô là con gái thứ hai trong gia đình Bennett có 5 chị em gái, và giống như các chị em khác, cô được kỳ vọng sẽ kết hôn vì địa vị và tiền bạc, chứ không phải vì tình yêu. Để sống đúng với con người mình, cô sẵn sàng sống độc thân, một khái niệm gần như chưa từng được nghe đến vào thời điểm đó. Ảnh: BBC.