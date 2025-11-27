Những nhân vật nữ mạnh mẽ, thông minh bậc nhất

|
Elizabeth Bennett trong Kiêu hãnh và Định kiến: Được gia đình và bạn bè gọi là "Lizzie" hay "Eliza", Elizabeth Bennett là nhân vật nữ mạnh mẽ, bướng bỉnh và đôi chút dí dỏm trong tiểu thuyết của Jane Austen xuất bản năm 1813. Cô là con gái thứ hai trong gia đình Bennett có 5 chị em gái, và giống như các chị em khác, cô được kỳ vọng sẽ kết hôn vì địa vị và tiền bạc, chứ không phải vì tình yêu. Để sống đúng với con người mình, cô sẵn sàng sống độc thân, một khái niệm gần như chưa từng được nghe đến vào thời điểm đó. Ảnh: BBC.
Nancy Drew trong loạt truyện cùng tên: Xuất hiện lần đầu vào những năm 1930 nhưng đến nay Nancy Drew vẫn là một trong những nhân vật nữ tiêu biểu nhất trong văn học. Được thai nghén bởi Edward Stratemeyer, tác giả của loạt truyện nổi tiếng Hardy Boys, nhân vật Nancy Drew đã tạo nên bước đột phá bởi cô không chỉ đơn thuần là một người bạn đồng hành xinh đẹp của nam chính. Thay vào đó, Nancy táo bạo, mạnh mẽ về thể chất và cực kỳ thông minh đã sử dụng trí tuệ vượt trội của mình - chứ không phải ngoại hình - để giải quyết hàng loạt bí ẩn. Ảnh: Screenrant.
Josephine March trong Little Women: Jo March là cô con gái thứ hai có tính cách tomboy mạnh mẽ của gia đình March và là nhân vật chính trong tiểu thuyết Little Women (Những người phụ nữ nhỏ bé), xuất bản năm 1868 bởi Louisa May Alcott. Ở tuổi 15, cô có ý chí mạnh mẽ, tự tin và ham học hỏi. Không giống các chị em gái, cô thẳng thắn và không quan tâm đến hôn nhân. Jo vừa đấu tranh vừa thách thức những kỳ vọng của xã hội về cách phụ nữ thế kỷ 19 nên cư xử, khiến cô trở thành một trong những nhân vật nữ táo bạo nhất của văn học. Ảnh: Screenrant.
Lisbeth Salander trong Cô Gái Có Hình Xăm Rồng: Với tính cách khiêu khích, mãnh liệt, và thậm chí hơi mất kiểm soát, Lisbeth Salander đã trở thành một trong những nhân vật nữ mạnh mẽ trong văn học. Là nhân vật chính trong tiểu thuyết đột phá năm 2005 của Stieg Larrson, Cô Gái Có Hình Xăm Rồng, Lisbeth là hacker máy tính thông minh với trí nhớ siêu phàm. Cô đã vượt qua tuổi thơ đầy đau thương để góp phần giải quyết bí ẩn gia đình dai dẳng, đồng thời tuân thủ những quy tắc đạo đức không khoan nhượng của riêng mình. Ảnh: SBS.
Hermione Granger trong Harry Porter: Được khen ngợi vì sự thông minh, nhưng Hermione Granger không chỉ là một học sinh xuất sắc. Là nhân vật nữ chính trong bộ truyện Harry Potter của J.K. Rowling, trí tuệ sắc bén và trí nhớ siêu phàm của Hermione luôn được thể hiện. Chỉ là đôi khi điều này khiến bạn bè cô bé thất vọng vì họ cho rằng cô bé ra vẻ và khó chịu. Tuy nhiên, xuyên suốt bộ truyện, Hermione, một cô bé Muggle 11 tuổi ham học, đã dần trở thành nữ anh hùng tự tin, trung thành và dũng cảm. Ảnh: Alphacoders.
Janie Crawford trong They Eyes Were Watching God: Là nhân vật chính trong tác phẩm They Eyes Were Watching God, tiểu thuyết xuất bản năm 1937 của Zora Neale Hurston, Janie Crawford phải chịu đựng một cuộc sống nô lệ và bất mãn dưới tay những người đàn ông cô kết hôn. Nhưng dù bị đánh đập về thể xác và ngược đãi về tinh thần, Janie không bao giờ từ bỏ hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực. Cô đau khổ tột cùng, nhưng đã vượt qua hàng loạt biến cố bi thảm để tìm thấy tình yêu đích thực, và quan trọng hơn, chính là bản thân mình. Ảnh: Radiofrance.
Celie trong The Color Purple: Celie vừa là người dẫn chuyện vừa là nhân vật chính của The Color Purple, tiểu thuyết đoạt giải thưởng năm 1982 của Alice Walker. Trong phần lớn cuốn tiểu thuyết, Celie là nạn nhân. Cô đơn, chán nản, bị đối xử tệ bạc cả về thể xác lẫn tinh thần, đầu tiên là bởi chính cha ruột, rồi sau đó là bởi chồng. Nhờ sức mạnh của tình yêu và sự tha thứ, Celie tìm thấy sức mạnh của chính mình, từ một người phụ nữ yếu đuối, tổn thương trở thành một người phụ nữ tự tin, độc lập và giàu lòng trắc ẩn. Ảnh: Amblin.
Katniss Everdeen trong Hunger Games: Là nữ anh hùng của bộ ba Hunger Games (Đấu trường sinh tử), Katniss Everdeen mạnh mẽ, quyết đoán và trung thành tuyệt đối, Katniss, cung thủ kiêm thợ săn lão luyện, trở thành thủ lĩnh của cuộc nổi loạn chống lại sự chuyên chế của Capitol. Đến cuối bộ truyện, Katniss đã trở thành anh hùng bất đắc dĩ, đơn giản vì cô là một cô gái bình thường đã tìm thấy lòng dũng cảm trong những hoàn cảnh phi thường. Ảnh: Best Movie.
