10 năm văn hóa đọc lan tỏa từ những bước chân trên Đường sách TP.HCM

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Phạm Minh Tuấn khẳng định: "Đường sách TP.HCM chính là một mô hình sinh động, hiệu quả trong việc thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc của Chính phủ, đưa các chủ trương, chính sách về văn hóa đọc đi vào đời sống xã hội một cách gần gũi, tự nhiên và bền bỉ". Từ góc nhìn của Hội Xuất bản Việt Nam, ông đánh giá cao Đường sách như một mô hình tiêu biểu trong phát triển văn hóa đọc gắn với hoạt động xuất bản, thể hiện tinh thần làm nghề nghiêm túc, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của các đơn vị xuất bản, phát hành.