10 năm văn hóa đọc lan tỏa từ những bước chân trên Đường sách TP.HCM

Sáng 8/1, lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Đường sách TP.HCM diễn ra tại không gian văn hóa đọc giữa lòng thành phố. Sự kiện ghi dấu cột mốc đặc biệt cho một mô hình tiên phong, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và phát triển ngành xuất bản tại TP.HCM suốt một thập kỷ qua.
Tham gia sự kiện có ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đại sứ văn hóa đọc trọn đời của TP.HCM cùng lãnh đạo sở, ban ngành và các đơn vị phát hành, xuất bản Việt Nam.
Tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định: "Từ một tuyến đường giao thông thông thường, Đường sách đã biến đổi kỳ diệu thành một không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu, một biểu tượng sống động của tri thức và nhân văn giữa lòng TP.HCM năng động, hiện đại". Ông đề nghị các cấp, ngành tiếp tục xác định Đường sách là thiết chế văn hóa quan trọng, đồng thời mở rộng vai trò thử nghiệm các mô hình phát triển văn hóa đọc gắn với du lịch, công nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản.
Ông Phạm Minh Tuấn và ông Phan Xuân Thủy đại diện Hội Xuất bản Việt Nam trao bằng khen cho Công ty TNHH Đường sách TP.HCM. Phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt của đơn vị trong 10 năm phát triển văn hóa đọc, tạo dựng mô hình phố sách tiêu biểu gắn với hoạt động xuất bản cả nước.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Phạm Minh Tuấn khẳng định: "Đường sách TP.HCM chính là một mô hình sinh động, hiệu quả trong việc thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc của Chính phủ, đưa các chủ trương, chính sách về văn hóa đọc đi vào đời sống xã hội một cách gần gũi, tự nhiên và bền bỉ". Từ góc nhìn của Hội Xuất bản Việt Nam, ông đánh giá cao Đường sách như một mô hình tiêu biểu trong phát triển văn hóa đọc gắn với hoạt động xuất bản, thể hiện tinh thần làm nghề nghiêm túc, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của các đơn vị xuất bản, phát hành.
Sau một thập kỷ hoạt động, Đường sách TP.HCM đã tổ chức hơn 3.000 sự kiện lớn nhỏ, phát hành gần 6,7 triệu bản sách với hơn 73.000 tựa sách mới, cho thấy sức sống mạnh mẽ của mô hình văn hóa đọc giữa lòng đô thị hiện đại.
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, cho biết Đường sách bước sang một chặng đường phát triển mới với định hướng mở rộng cộng đồng và ứng dụng công nghệ để trở thành không gian văn hóa tri thức hiện đại, bền vững. “Bước vào chặng đường mới, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới tư duy kiến tạo, mở rộng liên kết cộng đồng, đồng thời ứng dụng những công nghệ hiện đại, thích hợp để xây dựng nơi đây không chỉ là một không gian của sách mà còn là một không gian văn hóa tri thức sống động, hiện đại và bền vững”, ông chia sẻ.
Từ 19 gian hàng ban đầu, Đường sách TP.HCM đã phát triển lên 30 gian hàng, quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản - phát hành. Kỷ niệm 10 năm cũng là dịp để nhìn lại một hành trình xây dựng không gian văn hóa đặc thù, nơi kết nối bạn đọc với sách, kết nối ngành xuất bản với công chúng và kết nối các thế hệ qua những giá trị tri thức
Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh: "Đây là một mô hình không gian khuyến đọc sáng tạo, gắn kết giữa sách, di sản công trình kiến trúc, góp phần cụ thể hóa Quyết định 329 của Chính phủ về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng". Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đánh giá cao vai trò đặc biệt của Đường sách trong chiến lược phát triển văn hóa đô thị và kỳ vọng Đường sách sẽ phát triển mạnh mẽ trong 10 năm tới, xứng đáng với vai trò trung tâm cho sự lan tỏa các giá trị văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố cùng Ban Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM thực hiện nghi thức mừng sinh nhật 10 năm của Đường Sách.
Không chỉ là nơi phát hành sách, Đường sách TP.HCM đã trở thành điểm gặp gỡ giữa sách và bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng sống tinh thần thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa đa dạng, gần gũi và có chiều sâu.
