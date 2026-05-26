Truy tố nhóm cựu Thẩm phán ở Đắk Lắk nhận hối lộ để giảm án cho người phạm tội

Bị can Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng 2 cựu Thẩm phán khác bị truy tố về các tội danh môi giới hối lộ, nhận hối lộ để giảm án cho người phạm tội.

Ngày 26/5, Viện KSND Tối cao đã truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử bị can Vũ Văn Tú (SN 1974, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) về các tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Cùng vụ án, bị can Trần Duy Đức (SN 1979, cựu Thẩm phán, Phó chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk); Hoàng Kim Khánh (SN 1977, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ".

Viện KSND Tối cao phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm theo quy định.

Bị can Vũ Văn Tú trong một phiên tòa khác.

Theo cáo buộc, quá trình giải quyết theo thủ tục phúc thẩm vụ án đối với đối tượng Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm về các tội "Tổ chức đánh bạc; Gá bạc; Đánh bạc" với mục đích đưa hối lộ cho Thẩm phán để "xin" cho 3 bị cáo được hưởng án treo, bị can Trần Duy Đức (Thẩm phán, Phó chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột cũ) đã nhận 490 triệu đồng và đưa cho bị can Hoàng Kim Khánh (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 480 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bị can Khánh đã đưa cho Vũ Văn Tú (Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa) số tiền 250 triệu đồng, đưa cho Nguyễn Thị Nga (Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 200 triệu đồng để tác động nhờ Tú giúp.

Từ việc nhận tiền, ngày 20/5/2024, bị can Vũ Văn Tú đã xét xử tuyên án cho 3 bị cáo được hưởng án treo theo thỏa thuận.

Ngoài ra, ngày 22/5/2024, bị can Vũ Văn Tú đã đưa cho Nguyễn Thị Nga 200 triệu đồng để nhờ giúp không kháng nghị Bản án phúc thẩm; ngày 5/8/2024, Tú tiếp tục đưa cho Nga 50 triệu đồng để nhờ bác đơn kêu oan của đối tượng Trần Thị Thu An.

Viện Kiểm sát xác định tổng số tiền bị can Vũ Văn Tú nhận hối lộ 250 triệu đồng, đưa hối lộ 2 lần tổng số tiền 250 triệu đồng.

Bị can Trần Duy Đức môi giới hối lộ số tiền 490 đồng, đã hưởng lợi 10 triệu đồng; bị can Hoàng Kim Khánh môi giới hối lộ số tiền 480 đồng, đã hưởng lợi 30 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị can Trần Duy Đức, Hoàng Kim Khánh, Vũ Văn Tú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị can phù hợp lời khai của Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng), kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, kết quả tra cứu điện thoại, tin nhắn của các bị can, lời khai của những người có liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Trước đó, vào cuối năm 2025, TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) mức án 6 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ".

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Nga bị cáo buộc lợi dụng việc có nhiều mối quan hệ quen biết để làm cầu nối trung gian nhận tiền cho một số bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen biết. Bà Nga bị cáo buộc đã môi giới hối lộ tổng cộng 6,83 tỷ đồng trong 10 vụ dân sự, hình sự.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) bị tuyên 2 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".