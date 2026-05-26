Hàng nghìn người mất tiền bởi 'bánh vẽ' của nhóm lừa đảo mang danh doanh nhân

Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc doanh nghiệp có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận luôn ở mức cao để lôi kéo nhà đầu tư.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định ngày 16/6 sẽ xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội); Trần Trí Trung (SN 1983, ở phường Tích Lương, TP Thái Nguyên) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, Công ty GMT do bị cáo Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch HĐQT. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Để chiếm đoạt tài sản của người khác, bị cáo Tuyên đã thống nhất với Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung (cùng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty GMT) xây dựng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình "hệ sinh thái GMT".

Bị cáo Nhung được giao phụ trách tài chính, quản lý thu, chi toàn bộ hệ sinh thái. Còn Trung làm giám đốc chi nhánh miền Nam, phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ thành lập các công ty tham gia hệ sinh thái GMT.

Ảnh: Minh họa.

Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn, nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh thu.

Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng , kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái GMT luôn ở mức cao. Các thành viên tham gia vào hệ thống sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng.

Các nhà đầu tư góp vốn thành lập các công ty thành viên sẽ được nhận lợi nhuận cao theo tuần. Các cá nhân muốn trở thành thành viên trong "hệ sinh thái GMT", thì phải tham gia khóa học đào tạo "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước" do Tuyên trực tiếp giảng dạy.

Thời gian của khóa học là 30 ngày, chủ yếu học dưới hình thức online hoặc tập trung tại các địa điểm do Công ty GMT tổ chức. Học phí của khóa học là 24 triệu đồng, nhưng cá nhân tham gia khóa học chỉ phải đóng học phí số tiền 8 triệu đồng, Công ty GMT hỗ trợ số tiền 16 triệu đồng.

Ngoài ra, các cá nhân tham gia khóa học được hưởng các quyền lợi như thời gian học tập, thành viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp và được nhận một nhẫn 1,5 chỉ vàng 18k, được sắp xếp công việc, có thu nhập tối thiểu là 1,7 triệu đồng/tuần... Thế nhưng thực tế, các học việc không được hỗ trợ như cam kết.

Kết thúc khóa học, nếu cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các công ty thành viên, thì cá nhân phải đóng 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ, đồng thời hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, các thành viên tham gia góp vốn sẽ được nhận lợi nhuận với tiền lãi 38%/năm.

Bị cáo Sỹ Anh Tuyên chỉ đạo Nhung ký các giấy tờ, biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập công ty Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần... và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền của các cá nhân.

Tuyên thông báo với các bị cáo Trần Trí Trung chịu trách nhiệm liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học tập trực tuyến để Tuyên giảng dạy khóa học "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước", liên hệ với các công ty luật để thuê làm các thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Do tin tưởng vào những thông tin Tuyên, Nhung và Trung đưa ra, nhiều cá nhân đã chuyển tiền tham gia các lớp học, góp vốn để thành lập công ty thuộc "hệ sinh thái GMT".

Quá trình điều tra có căn cứ xác định từ đầu năm 2022 đến ngày 17/6/2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đã thu của hơn 1.200 người với tổng số tiền là gần 90 tỷ đồng .

Số tiền thu được, các bị cáo sử dụng vào các công việc nhằm tạo niềm tin về nguồn vốn, năng lực tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh như thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, nguyên liệu sản xuất nước ion kiềm, tổ chức sự kiện, hội thảo, trả lãi cho nhà đầu tư, trả lương nhân viên, trả lãi ngân hàng…

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng tải thông tin tìm bị hại của vụ án nhiều lần và có văn bản ủy thác điều tra đến Công an các tỉnh, thành để triệu tập làm việc với hơn 1.200 người… Kết quả, có 603 bị hại đã đến làm việc, trong đó 474 người yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền hơn 48 tỷ đồng .