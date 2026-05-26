Trung tướng Mai Hoàng: Hành vi vi phạm pháp luật ở Việt Nam đều bị xử lý nghiêm

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định mọi công dân, dù người Việt Nam hay người nước ngoài khi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 26/5, Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành tối 21/5, đồng thời làm rõ quá trình truy xét, bắt giữ 2 nghi phạm người nước ngoài sau chưa đầy 72 giờ gây án. 2 nghi phạm là Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch Samoan; trực tiếp sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch Samoan, đồng phạm).

Phát biểu tại buổi cung cấp thông tin, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ cùng công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM, huy động tối đa lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy xét và truy bắt các đối tượng gây án.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, vụ án cho thấy công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện bài bản, hiệu quả.

Sự phối hợp giữa Công an TP.HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương được triển khai khẩn trương, đồng bộ, giúp nhanh chóng xác định hướng di chuyển và bắt giữ an toàn các nghi phạm.

"Qua vụ án khẳng định mọi công dân, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài, khi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, nếu các đối tượng thành khẩn khai báo sẽ được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam", Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan đến việc hỗ trợ phương tiện, công cụ gây án cũng như hành vi giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn.

Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương và người dân đã hỗ trợ, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phá án.

Lực lượng chức năng áp giải Vaa Vaa về trụ sở Công an TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cũng thông tin về quá trình nhập cảnh, di chuyển và gây án của 2 nghi phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các cục nghiệp vụ và công an các địa phương, dù các đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, lực lượng chức năng vẫn nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt.

"Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người dân, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ sau chưa đầy 72 giờ kể từ khi gây án", Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cho biết.

Sau khi bị bắt giữ, 2 nghi phạm đã được di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn.