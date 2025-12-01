Truy tìm người bị tố lừa đảo chiếm đoạt 15.000 USD

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết quyết định truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1989; nơi thường trú: thôn 3, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng). Nội dung tố giác bà Nguyễn Thị Thu Nga (sinh ngày 18/7/1969, ĐKTT: 6A Dốc Tam Đa, phường Tây Hồ, TP Hà Nội; chỗ ở khác: tổ 1, khu phố Suối Đá, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Hiền số tiền 15.000 USD thông qua việc đặt mua găng tay y tế vào tháng 8/2021.

Qua thẩm tra xác minh, xác định bà Nguyễn Thị Thu Nga hiện không có mặt tại địa chỉ liên lạc.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu Nga phải có mặt tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; gặp Điều tra viên Đào Trọng Hiếu) để làm việc, làm rõ nội dung tố giác của bà Nguyễn Thị Hiền.