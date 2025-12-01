Công an thông tin vụ cháy tại nhà máy Bia Hà Nội lúc rạng sáng

Khoảng 5h54 ngày 1/12/2025, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận tin báo cháy tại nhà máy bia Hà Nội, địa chỉ tại số 183, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình hình đám cháy có khả năng cháy lan ra các khu vực xưởng lân cận, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy cùng gần 50 CBCS thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2, 8, 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố đến hiện trường phối hợp với Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAHN.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 2 của khối nhà 2 tầng nằm trong khuôn viên nhà máy. Do bên trong chứa nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy và sinh khói khí độc, đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ bùng phát lên mái và lan sang các nhà xưởng kế cận, thậm chí là các khu dân cư lân cận.

Công tác trinh sát hiện trường cho thấy không có người bị mắc kẹt trong khu vực cháy, tạo điều kiện để chỉ huy tập trung tối đa vào chiến thuật chống cháy lan và tiếp cận sâu vào điểm phát lửa.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các mũi tấn công theo nhiều hướng, sử dụng nguồn nước tại chỗ kết hợp khai thác các họng nước xung quanh để tăng lưu lượng phun.

Song song với đó, lực lượng Công an phối hợp với Cảnh sát giao thông và Công an phường tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tạo hành lang an toàn cho phương tiện chữa cháy hoạt động.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện dập tắt đám cháy. Ảnh: CAHN.

Sau gần một giờ nỗ lực khống chế, đến 6h55 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công nguy cơ cháy lan sang các khu vực còn lại của công trình và các nhà dân xung quanh. Đến khoảng 7h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; các tổ công tác tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn và kiểm tra cấu kiện để phòng ngừa cháy bùng phát trở lại.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ theo quy định.