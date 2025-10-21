Truy tặng Huân chương Dũng cảm với người hy sinh cứu 3 cháu nhỏ

Phát hiện 3 cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi, ông Phan Văn Thành lao mình xuống dòng nước cứu người. Tuy nhiên, do nước sâu lại chảy xiết, ông Thành kiệt sức và bị dòng lũ cuốn đi.

Ngày 20/10, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1 (xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) - người đã hy sinh sau khi cứu được 3 cháu nhỏ bị đuối nước.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước đối với ông Phan Văn Thành cho thân nhân. Ảnh: TNO.

Trước đó, khoảng 7h ngày 1/10, trong khi đi làm nhiệm vụ, ông Phan Văn Thành cùng 2 người dân địa phương phát hiện 3 cháu nhỏ bị nước lũ cuốn trôi. Ngay lập tức, ông Thành lao mình xuống dòng nước chảy xiết, lần lượt đưa được 3 cháu vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do nước sâu và chảy xiết, ông Thành kiệt sức và bị dòng lũ cuốn đi. Đến 9h cùng ngày, thi thể ông Thành được lực lượng chức năng tìm thấy.

Tại buổi Lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước đối với ông Phan Văn Thành cho thân nhân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ sự xúc động và tri ân sâu sắc trước hành động anh dũng của ông Phan Văn Thành. Theo Thứ trưởng, đây là tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, tinh thần nhân ái và trách nhiệm “vì dân phục vụ”, là minh chứng tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên gửi lời chia buồn, tri ân sâu sắc tới thân nhân, gia đình ông Phan Văn Thành. Bí thư tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Hành động dũng cảm cứu người của ông Phan Văn Thành là tấm gương sáng về lòng quả cảm và tinh thần nhân đạo cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên tặng quà hai con của ông Phan Văn Thành. Ảnh: TNO.

Bí thư Trịnh Xuân Trường cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho ông Phan Văn Thành; đồng thời, giao UBND tỉnh chỉ đạo phát động phong trào học tập, noi gương hành động dũng cảm cứu người của ông trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao hỗ trợ từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân; trao sổ tiết kiệm của Công an tỉnh Thái Nguyên cho thân nhân ông Phan Văn Thành. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên cũng nhận đỡ đầu các con của ông.