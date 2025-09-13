Nhận đỡ đầu con trai Thiếu tá Hà Văn Minh hy sinh khi làm nhiệm vụ

Hội Phụ nữ Lai Châu phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhận đỡ đầu cháu Hà Minh Nhật (SN 2021, con trai Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh, đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ).

Theo đó, cháu Nhật được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng (tương đương 12 triệu đồng/năm) và được lập sổ tiết kiệm 10 triệu đồng/năm. Kinh phí được trích từ nguồn đóng góp tự nguyện của đoàn viên, hội viên và xã hội hóa.

Ngoài ra, Hội và Đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới và Tết Trung thu.

Hình ảnh tại chương trình nhận đỡ đầu. Ảnh: CACC.

Đây là trường hợp thứ 11 được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu kể từ năm 2022 đến nay. Trước đó, Hội đã nhận đỡ đầu 10 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ và mắc khuyết tật bẩm sinh.

Năm 2024, Hội vận động cán bộ, hội viên đóng góp 10 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, Tết; hỗ trợ thường xuyên 500.000 đồng/cháu/tháng, kèm theo hiện vật trị giá khoảng 1 triệu đồng/cháu/năm. Bước sang năm 2025, mức hỗ trợ được nâng lên 1 triệu đồng/cháu/tháng.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ và phụ nữ Công an tỉnh đối với cộng đồng; đồng thời Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu xác định các chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Em nuôi của Đoàn" là hoạt động nhân văn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với trẻ em yếu thế.

Thời gian tới, các cấp Hội, Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động thêm nguồn lực hỗ trợ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.