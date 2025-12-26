Truy bắt thủ phạm trộm tiền, vàng trị giá gần 1 tỷ đồng

Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ Đỗ Đình Mai (SN 1967, nơi thường trú phường Bình Chiểu, TP.HCM, hiện tạm trú tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 24/12, Công an an phường Hồng Ngự tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tiền, vàng trị giá gần 1 tỷ đồng .

Công an phường Hồng Ngự khẩn trương phối hợp với Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm Khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát hình sự) tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét theo dấu vết "nóng".

Đối tượng Mai cùng tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an các xã, phường ở tỉnh An Giang, bắt giữ đối tượng Mai tại phòng trọ số 2 (nhà trọ Ngọc Tú, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 613 triệu đồng và nhiều nữ trang kim loại màu vàng. Qua xác minh, Mai có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào năm 2024.

Tiền mặt cùng kim loại màu vàng được thu giữ.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận vào ngày 23/12, đã đến khu vực phường Hồng Ngự và khảo sát các căn nhà bên trong chợ Hồng Ngự. 2h ngày 24/12, Mai mang dụng cụ đến căn nhà thuộc Khóm 4 (phường Hồng Ngự) rồi bẻ thanh sắt cửa sổ để đột nhập vào bên trong. Mai đã lục tìm, lấy trộm số lượng lớn tiền mặt cùng nữ trang rồi tẩu thoát về nhà trọ ở An Giang.