Hoãn phiên tòa xử bị cáo tấn công liên tiếp người phụ nữ ở chung cư

Sáng 26/12, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tại phần thủ tục, Thư ký phiên tòa thông báo bị cáo Thành có 3 luật sư bào chữa, nhưng đều đang tham gia vụ án khác xét xử cùng ngày. Vì thế, các luật sư đề nghị Hội đồng xét xử dời lịch xét xử sang hôm khác. Bị cáo Thành cũng đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của các luật sư bào chữa và đề nghị của bị cáo để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt, nhưng ủy quyền cho người thân tham dự phiên xử cũng đồng ý với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên tòa sáng 26/12.

Sau hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa vào sáng 7/1/2026.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1997) và chị Ngô Thúy An (SN 1995, vợ Thành) cùng sinh sống tại Chung cư Sky Central. Khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh B1, chị Thu và chị An có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị Thu đánh con chị An.

Sau đó, chị An yêu cầu chị Thu xin lỗi nhưng không được, nên gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống giải quyết vụ việc. Khi có mặt, Thành thấy vợ đang cãi nhau với chị Thu, nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà.

Chị An có kể lại cho Thành là chị Thu chửi và nói xấu con, nên Thành bức xúc muốn tìm chị Thu để nói chuyện.

Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị Thu đang đứng tại sảnh B1 nên đến nói chuyện, đồng thời yêu cầu chị Thu xin lỗi, nhưng chị Thu không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Cho rằng mình bị coi thường, nên Thành chạy theo dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị Thu và đấm liên tiếp 8 lần vào mặt vào đầu chị Thu.

Dù nơi xảy ra vụ việc có đông người, Thành liên tục chửi bới, đe dọa chị Thu và nói: "Tao đánh cả nhà mày luôn", "Nó chửi vợ tao", "Tao giết mày", "Tao biết nhà mày rồi", "Tao giết", "Không phải cứ như thế là xong đâu"…

Clip ghi lại sự việc trên được đăng mạng xã hội nên Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận hành vi phạm tội như trên. Thành khai nguyên nhân dẫn đến sự việc là do vợ Thành bị nói xấu, nên Thành bức xúc, muốn gặp để nói chuyện và anh ta chỉ chửi bới, đe dọa chị Thu do bức xúc, chứ không có ý muốn tước đoạt tính mạng của chị Thu.