Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố tài xế Toyota Camry chở hơn 130 kg pháo nổ đem bán

  • Thứ sáu, 26/12/2025 09:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm là 132,5 kg pháo nổ.

Vào lúc 11h ngày 21/12, tại đường tỉnh 292, thuộc thôn Bến Phà, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an xã Tiên Lục đã kiểm tra ôtô nhãn hiệu Toyota Camry, BKS 98A-009.69 do Nguyễn Văn Hường (SN 1980, trú tại thôn Cả, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đang dừng đỗ, phát hiện trên xe có 4 bao tải được buộc kín, bên trong có 90 hộp nghi là pháo nổ, loại 36 quả/1 hộp do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng Nguyễn Văn Hường khai nhận đang vận chuyển số pháo nổ trên từ khu vực xã Kép đi đến xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh để bán kiếm lời.

Khoi to, Tai xe Toyota Camry, 130 kg phao no anh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hường và tang vật bị thu giữ.

Tổ công tác đã thu giữ toàn bộ 90 hộp pháo nổ, 1 ôtô và 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 16 Promax để điều tra, làm rõ vụ án.

Kết quả giám định số pháo nổ trên có tổng trọng lượng là 132,5 kg. Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hường về tội buôn bán hàng cấm (pháo nổ) được quy định tại Khoản 3, Điều 190, Bộ luật Hình sự.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-tai-xe-toyota-camry-cho-1-3-ta-phao-dem-ban-i792238/

Minh Thúy/Công an nhân dân

Khởi tố Tài xế Toyota Camry 130 kg pháo nổ Bắc Ninh Khởi tố Tài xế Toyota Camry 130 kg pháo nổ

    Đọc tiếp

    Truy to 100 bi can lien quan cong ty kiem dinh sua gia Hiup, keo Kera hinh anh

    Truy tố 100 bị can liên quan công ty kiểm định sữa giả Hiup, kẹo Kera

    4 giờ trước 08:13 26/12/2025

    0

    Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) nhận 3,38 tỷ của doanh nghiệp đi "bồi dưỡng" các cá nhân tại nhiều Bộ, ngành, "lo" giúp làm phiếu thử nghiệm giả nhưng sau khi cầm tiền, Khánh không thực hiện hết mà chiếm hưởng một phần.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý