Loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Cụm công nghiệp Thanh Vinh

Kết luận thanh tra (KLTT) xác định UBND TP Đà Nẵng đã cấp 61 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho Công ty Dinco và Công ty DMT với thời hạn sử dụng lâu dài, trái quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Ngày 25/12, Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết ban hành KLTT số 1805/KL-TTTP việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với 12 doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp (CCN) Thanh Vinh mở rộng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Theo KLTT, dự án đầu tư xây dựng CCN Thanh Vinh mở rộng đã trải qua ba chủ đầu tư, gồm: Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng (Công ty HT KCN Đà Nẵng), Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đà Nẵng C.T Dinco (Công ty Dinco) và Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (DMT). Trong quá trình triển khai, việc quản lý và sử dụng đất tại CCN này phát sinh nhiều sai phạm, tồn tại nghiêm trọng.

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng đã cấp 61 giấy CNQSDĐ cho Công ty Dinco, Công ty DMT đối với các lô đất tại CCN Thanh Vinh với thời hạn sử dụng đất "Lâu dài" là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai năm 2003.

Toàn cảnh CCN Thanh Vinh, Đà Nẵng.

Tính đến hiện nay, tại CCN Thanh Vinh có 16 doanh nghiệp sử dụng đất với tổng diện tích đất 270.366 m2 (trong đó có 14.494 m2 do Công ty DMT trực tiếp quản lý sử dụng), có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các doanh nghiệp đã được UBND TP Đà Nẵng cấp Giấy CNQSDĐ.

Đến thời điểm thanh tra, có 8/16 doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất sang 50 năm tại 11 giấy chứng nhận được cấp, còn lại 8/16 doanh nghiệp chưa thực hiện chỉnh lý thời hạn sử dụng đất đối với 50 giấy CNQSDĐ từ lâu dài sang 50 năm là chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, CCN Thanh Vinh nằm trong khu vực đã được cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, gây khó khăn cho các doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong CCN Thanh Vinh.

Công tác quản lý xây dựng, hạ tầng và môi trường tại CCN này cũng bộc lộ nhiều vi phạm khi diện tích đất cây xanh chỉ đạt khoảng 1,8% so với tỷ lệ quy định 25%; nước thải phát sinh không được thu gom, xử lý đạt chuẩn trước khi xả vào hệ thống cống chung; đa số các đơn vị đang hoạt động sản xuất, kinh doanh không có hồ sơ môi trường theo quy định.

KLTT còn chỉ rõ Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) đã không tiến hành ký hợp đồng thuê đất với Công ty HT KCN Đà Nẵng; Cục Thuế TP Đà Nẵng đã không tính và thu tiền thuê đất của Công ty HT KCN Đà Nẵng theo quy định. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho phép kéo dài thời hạn nộp và đồng ý không tính tiền phạt nộp chậm tiền sử dụng đất CCN Thanh Vinh được xác định là trái quy định của Luật Quản lý thuế năm 2006.

Hầu hết doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất đa số không có hồ sơ môi trường, không có hồ sơ về PCCC. Việc áp dụng hệ số sử dụng đất 70% trong xác định, đề xuất đơn giá đất thô để thu tiền sử dụng đất là chưa đảm bảo cơ sở. UBND TP Đà Nẵng giao Công ty HT KCN Đà Nẵng thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách là không đúng quy định.

Trên cơ sở KLTT, Thanh tra Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư CCN Thanh Vinh và các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục các tồn tại, sai phạm đã được chỉ ra, nhằm lập lại kỷ cương pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.