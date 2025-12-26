Con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Quan sát thấy mẹ vợ thường xuyên cất số tài sản lớn trong tủ nhôm kính treo trên tường nhà trong phòng ngủ, Tuấn chờ cơ hội mẹ vợ không có ở nhà cạy tủ cuỗm toàn bộ số tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất hồ sơ vụ chuyển vụ "trộm cắp tài sản" do Trần Ngọc Anh Tuấn (SN 1988) thực hiện qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố bị can theo quy định.

Trước đó, Công an xã Mỹ Lộc tiếp nhận trình báo của bà N.T.B. (SN 1964, ngụ ấp Phước Hưng 1) về việc gia đình bị mất trộm số tiền vàng lớn, gồm: nhẫn vàng, vòng tay vàng, lắc tay và dây chuyền vàng cùng số tiền mặt 155 triệu đồng (tổng giá trị tài sản hơn 600 triệu đồng).

Đối tượng Anh Tuấn và tang vật.

Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra và xác định Anh Tuấn, con rể bà B. là thủ phạm.

Anh Tuấn khai do thường xuyên qua nhà cha mẹ vợ chơi phát hiện bà B. hay cất tiền vàng trong tủ kính treo trên tường trong phòng ngủ, nên canh me chờ cơ hội ra tay trộm để tiêu xài. Sau khi trộm được số tài sản trên, Tuấn đem về cất giấu, chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện.