Sắp xử nhóm cán bộ nhận hối lộ trong dự án đường tránh Buôn Ma Thuột

Trong quá trình đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, các bị cáo là cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk đã nhận hối lộ để "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp trúng thầu, thi công dự án.

Dự kiến ngày 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk).

Phiên tòa diễn ra trong khoảng 7 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Tô Thanh Tú làm chủ tọa; một Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và 2 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Văn Hạ (SN 1963, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk); Bùi Văn Từ (SN 1972, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cựu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị được biếu 4,5 tỷ đồng đã trả lại.

Bị cáo Lê Đình Hải (SN 1964, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (SN 1963, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Nguyên) cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố "Đưa hối lộ" theo quy định tại Khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cả 4 bị cáo này đều đang bị tạm giam. Có 7 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 4 bị cáo.

Trong phiên tòa này, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 6 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cáo trạng thể hiện, năm 2020, quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để "tạo điều kiện" cho công ty của mình được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, số 04 của Dự án.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy "tạo điều kiện", 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk là bị cáo Phạm Văn Hạ và bị cáo Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Hải, Chương và Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp các công ty của 3 người này trúng thầu, thi công.

Cụ thể, bị cáo Phạm Văn Hạ đã nhận 5,1 tỷ đồng , Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỷ đồng . Hành vi này bị Viện Kiểm sát xác định phạm vào tội "Nhận hối lộ".

Đối với bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương, cơ quan tố tụng xác định cả hai người đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất và đưa tổng cộng hơn 11 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Quá trình điều tra, bị cáo Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã chết, nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắk Phạm Ngọc Nghị, nhận 4,5 tỷ đồng là "quà biếu", song tại hồ sơ không nêu rõ nhận từ ai, chỉ thể hiện việc ông Nghị không có thỏa thuận từ trước. Ông Nghị đã nộp lại số tiền đã nhận, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngày 4/4/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Đối với ông Đặng Sỹ Hồng, cơ quan tố tụng cho rằng ông này đưa 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho bị cáo Phạm Văn Hạ nhưng việc này tự nguyện, Hạ không yêu cầu, đòi hỏi.

Hiện ông Hạ đã nộp lại số tiền trên, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với khoản tiền này.