Đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã từ 28 năm trước sa lưới

Sau gần 3 thập kỷ lẩn trốn, đối tượng truy nã Lê Thế Dương bị Quân khu 4 Bộ Quốc phòng truy nã từ năm 1997 bị Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ khi đang làm thuê trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lê Thế Dương (SN 1973, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) sau 28 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, ngày 26/10/1997, Quân khu 4 Bộ Quốc phòng đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thế Dương về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Lê Thế Dương bị bắt sau 28 năm trốn truy nã.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) phát hiện Lê Thế Dương xuất hiện trên địa bàn Quỳ Châu (trước đây) để làm thuê. Đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn như luôn cảnh giác cao độ, hạn chế tiếp xúc, giao tiếp với người xung quanh.

Sau khi tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an xác định Lê Thế Dương chính là đối tượng trốn truy nã của Quân khu 4. Đến ngày 15/12/2025, Công an xã Châu Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã.

Tại cơ quan Công an, Lê Thế Dương khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Gần đây, đối tượng di chuyển ra Nghệ An để tìm việc làm thuê, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Lê Thế Dương đã được bàn giao cho đơn vị chức năng thuộc Quân khu 4 Bộ Quốc phòng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Dương Đức Công thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cũng đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngày 23/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã đối với Dương Đức Công (SN 1988, trú khối 8, phường Thành Vinh) về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác". Đây là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án về hình sự và ma túy.

Áp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau 82 ngày trốn truy nã, cơ quan Công an đã tổ chức bắt giữ Dương Đức Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khối 8, phường Thành Vinh.

Công an phường Thành Vinh đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.