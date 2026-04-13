Truy bắt nhanh nhóm cướp tài sản ở An Giang

Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Ngô Hồng Sang (SN 2011, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang); Đỗ Cao Thế (SN 2010) và Dương Văn Khánh (SN 2010, đều cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, Công an phường Long Xuyên tiếp nhận thông tin xảy ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn 2 khóm: Đông Thịnh 8 và Tây Khánh 8 (phường Long Xuyên). Các đối tượng lợi dụng khu vực vắng người và đêm tối ra tay hết sức manh động, liều lĩnh.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Long Xuyên tiến hành điều tra, truy xét nhanh đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Long Xuyên nhanh chóng xác định và bắt giữ nhóm nghi phạm thực hiện 3 vụ cướp trên gồm: Ngô Hồng Sang, Đỗ Cao Thế và Dương Văn Khánh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tối 5/4, Sang cùng Thế điều khiển môtô đến khu vực công viên gần khu chung cư ACC, khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên dùng dao uy hiếp và chém anh Võ Đăng Khoa (SN 2004, cư trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) gây thương tích rồi cướp môtô và điện thoại của anh Khoa.

Các đối tượng tại hiện trường vụ án.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Sang cùng Thế tiếp tục chở nhau đến gần khu vực chung cư ACC thuộc khóm Đông Thịnh 8, phát hiện anh Lê Trung Hải (SN 1991, cư trú phường Long Xuyên) điều khiển môtô liền chặn đầu xe anh Hải để cướp xe. Hoảng sợ, anh Hải bỏ chạy, Thế cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người anh Hải, anh Hải tri hô nên Sang cùng Thế lên xe bỏ đi.

Đến đêm 8/4, Sang cùng Thế và Khánh tiếp tục chở nhau đến khu vực khóm Tây Khánh 8, phường Long Xuyên, dùng vũ lực đánh anh Lê Hoài Đăng Khoa (SN 1993, cư trú tại địa phương) để cướp chiếc môtô.