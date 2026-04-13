Bắt và vận động đầu thú nhiều đối tượng phạm tội về ma túy

Cuối tháng 3/2026, Công an xã Tam Hưng (Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, triệt phá các tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

8h ngày 31/3/2026, tại khu vực trước cửa nhà nghỉ Duy Mạnh, xã Tam Hưng, Tổ công tác Công an xã bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Hòa Phú, Hà Nội) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,166 gram ma túy loại Methamphetamine.

Công an xã Tam Hưng đã khẩn trương khai thác mở rộng và bắt đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 1993, trú tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội). Tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 6,631 gram Methamphetamine.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tối 26/3/2026, tại khu vực đường Sông Ái, xã Tam Hưng, Công an xã đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Thị Uyển Nhi (SN 2005, trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 7,690 gram ma túy loại MDMA.

Củng cố tài liệu chứng cứ từ lời khai của Nhi, cơ quan Công an nhanh chóng xác định đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) là đầu mối cung cấp số ma túy trên. Ngày 28/3/2026, Công an xã tiếp tục vận động thành công đối tượng Nguyễn Tuấn Anh ra đầu thú.

Hiện tại, Công an xã Tam Hưng đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ các vụ việc cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra, xử lý theo quy định.