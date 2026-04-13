Phát hiện, xử lý 3 thiết bị kích sóng di động trái phép gây nhiễu

3 thiết bị kích sóng di động (Repeater) hoạt động trái phép, gây nhiễu có hại đến nhiều trạm gốc thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bị phát hiện, xử lý.

Trên cơ sở phân tích dữ liệu hệ thống giám sát tần số iSpectra, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, chính quyền địa phương tiến hành đo, kiểm tra, xử lý 3 thiết bị kích sóng di động (Repeater) hoạt động trái phép, gây nhiễu có hại đến nhiều trạm gốc thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Các thiết bị kích sóng di động sử dụng trái phép trong các vụ việc tại Hưng Yên.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định 3 thiết bị Repeater đều do các hộ gia đình tự ý mua sắm, lắp đặt, sử dụng nhằm tăng cường phủ sóng trong nhà. Thiết bị thứ nhất tại gia đình ông V.Đ.Q (thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên); thiết bị thứ hai tại gia đình ông N.H.C (cùng thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên); và thiết bị thứ ba tại gia đình ông Đ.H.L (khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Đáng chú ý, cả 3 thiết bị kích sóng trên đều được các cá nhân mua qua nền tảng thương mại điện tử Shopee. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các gian hàng đã bán những thiết bị này đều không còn hoạt động, gây khó khăn cho công tác truy xuất nguồn gốc.

Các thiết bị kích sóng không được cấp phép, không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, phát xạ sai quy định, làm suy giảm chất lượng dịch vụ, gây rớt cuộc gọi, giảm tốc độ truy cập dữ liệu và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều trạm gốc thông tin di động trong khu vực.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt đối với các cá nhân vi phạm; đồng thời buộc tháo dỡ, tiêu hủy toàn bộ thiết bị kích sóng trái phép theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua bán, lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng di động. Việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nhiễu có hại, làm suy giảm chất lượng dịch vụ thông tin di động, ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống thông tin vô tuyến và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin.

Trong trường hợp chất lượng dịch vụ thông tin di động không đảm bảo, người dân nên phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông hoặc Sở Khoa học và Công nghệ địa phương để được kiểm tra, xử lý theo quy định.