Tạm giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng do mâu thuẫn khi đón khách

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng gây rối trật tự công cộng do mâu thuẫn khi đón khách taxi.

Ngày 7/4, Công an xã Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (trú xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị hành hung tại khu vực cầu Kênh thuộc thôn Hưng Long, xã Nga Sơn.

Đối tượng Mai Xuân Anh.

Đến khoảng 14h, tại khu vực cầu Kênh (thôn Hưng Long), khi gặp nhau, Mai Xuân Anh đã dùng tay đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu anh T xuống nắp capo ôtô. Hậu quả, anh T bị thương tích, phải điều trị tại cơ sở y tế.

Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, gây mất an ninh trật tự; clip ghi lại sự việc sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu.

Căn cứ tài liệu xác minh, hành vi của Mai Xuân Anh có dấu hiệu "Gây rối trật tự công cộng". Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.