Lừa tổ chức tour du lịch, giám đốc chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

  Thứ hai, 13/4/2026 06:18 (GMT+7)
Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hạnh là giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH sự kiện và du lịch Xuyên Việt Sài Gòn. Trong giai đoạn từ tháng 2/2025 đến ngày 19/4/2025, Hạnh đã mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch, nhưng để có tiền trả nợ, bù tiền cho tour du lịch trước (hoàn lại tiền đối với các tour không đi được hoặc sử dụng tiền của tour sau bù tiền cho tour trước) và sử dụng cho mục đích cá nhân, Hạnh vẫn tạo ra 80 tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng nhằm mục đích thu tiền về nhanh nhất.

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh.

Cụ thể, sau khi khách hàng ký hợp đồng du lịch và chuyển tiền, Hạnh không thực hiện việc tổ chức tour như không mua vé máy bay, không đặt xe vận chuyển, không liên hệ, chuyển tiền cho đối tác để đặt khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, thăm quan, vui chơi... Do đó, toàn bộ các tour du lịch trong giai đoạn này đều không thực hiện được.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tiến hành làm việc với tổng cộng 220 nhóm khách hàng đã đi 80 tour du lịch do Nguyễn Thị Hạnh tổ chức xác định: Tổng số tiền các khách hàng đã bị Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

Do không thực hiện theo thỏa thuận với khách hàng, không trả lại tiền đã nhận, Hạnh bị nhiều khách hàng đến yêu cầu hủy hợp đồng và hoàn lại tiền. Hạnh xác định không có khả năng khắc phục trả lại cho khách hàng nên ngày 19/4/2025, Hạnh đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đầu thú về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc tổ chức cho khách hàng đi du lịch.

Quá trình điều tra xác định, Hạnh đã sử dụng hết số tiền này vào mục đích cá nhân, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các khách hàng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sợ điều tra bổ sung và Bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSNDHà Nội đề nghị truy tố Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

X.Mai/Công an nhân dân

