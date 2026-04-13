Lợi dụng chủ tiệm sơ hở, cuỗm 30 lượng vàng

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối với Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007, cùng ngụ phường Cai Lậy) và đã mời làm việc 4 đối tượng có liên quan vụ trộm 30 lượng vàng.

Kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp về vụ mất trộm tài sản khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 tại Cơ sở kinh doanh của anh N.H.N trên địa bàn phường Cai Lậy.

Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Nghĩa và Nha tại Cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) và Công an phường Tân Bình (TP.HCM) tiến hành bắt giữ Nghĩa, Nha và mời làm việc 4 đối tượng có liên quan.

Qua làm việc, Nghĩa đã thành khẩn khai nhận lợi dụng việc anh N. (chủ cơ sở) sơ hở trong việc quản lý tài sản, đã lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999. Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha nhiều lần đem toàn bộ số vàng đã trộm bán được khoảng 3 tỷ đồng , rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được tiền mặt và nhiều tài sản do Nghĩa, Nha bán tài sản trộm được mà có với tổng giá trị khoảng 625 triệu đồng.