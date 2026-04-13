Chiếm đoạt hàng chục tỷ bằng việc tự ý lập quy hoạch, bán đất liền kề

Dù không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức để huy động tiền và cũng không được quyền mua bán đất, chủ tịch doanh nghiệp vẫn làm "bừa" để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Quân (sinh năm 1981, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) ra xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị hại trong vụ án là hàng chục cá nhân và 1 doanh nghiệp đã bị bị cáo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng .

Trước đó, cuối năm 2025, vụ án đã bị đưa ra xét xử, song Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận thấy cần phải làm rõ nguồn tiền bị cáo góp vốn mua đất tại Thái Nguyên nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Nguyễn Hữu Quân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình điều tra bổ sung xác định, nguồn tiền Nguyễn Hữu Quân góp vốn mua đất tại Thái nguyên là do phạm tội mà có. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội quyết định giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng năm 2025.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (Trung tâm Tiến Xuân, tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, Hà Nội) do Công ty TNHH BMC làm chủ đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tuy nhiên, ngày 15/8/2010, bị cáo Quân vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BMC để triển khai dự án. Đến ngày 20/8/2011, Công ty TNHH BMC đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Thăng Long.

Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.

Thế nhưng, bị cáo Quân vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 gắn với những nội dung, thông tin gian dối, sai khác so với bản đồ mà chủ đầu tư trình UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt.

Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng Internet, các nhà đầu tư biết Công ty Thăng Long rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án.

Khi tìm đến trụ sở doanh nghiệp này tại quận Thanh Xuân (cũ, Hà Nội), các nhà đầu tư được nhân viên kinh doanh của Công ty Thăng Long giới thiệu căn cứ pháp lý và giá bán của các lô đất thuộc dự án.

Theo lời giới thiệu của nhân viên kinh doanh, đây là dự án xây dựng nhà ở để bán, được phân lô thành biệt thự liền kề, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, thời hạn sử dụng lâu dài.

Sau đó, từ ngày 28/9/2010 đến ngày 9/5/2011, bị cáo Quân đã chỉ đạo Giám đốc Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 người bị hại (thực chất là ký hợp đồng để được mua đất dự án), thu số tiền hơn 11,9 tỷ đồng . Ngoài ra, Công ty Thăng Long còn ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty H.L. thu về hơn 18,8 tỷ đồng .

Sau khi ký xong hợp đồng với những người bị hại, bị cáo không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất nhưng không trả lại tiền mà đã chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Tổng số tiền, bị cáo đã chiếm đoạt được xác định là hơn 30,8 tỷ đồng .

Chiếm đoạt được tiền từ hành vi phạm tội, Nguyễn Hữu Quân còn gột rửa một phần số tiền này thông qua việc mua 2.474,6 m2 đất tại tỉnh Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định bị cáo đã thực hiện các hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nên quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Quân mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 10 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là tù chung thân.