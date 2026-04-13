Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập 'bay lắc'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự đối với Quách Phúc Đạt (SN 1998, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Thị Thu Hà (SN 1994, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu, 0h20 ngày 11/4, Công an phường Thới Sơn kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt quả tang Đạt, Hà cùng 3 đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà cho thuê thuộc khu phố 2.

Test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Qua xác minh ban đầu, Đạt và Hà đã tổ chức "tiệc ma túy", đồng thời rủ 3 đối tượng nói trên đến cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường Thới Sơn đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và bàn giao 3 đối tượng còn lại về địa phương nơi cư trú xử lý theo quy định.