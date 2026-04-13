Dọn dẹp đồ đạc phát hiện lựu đạn

Một quả lựu đạn cùng hung khí tự chế bất ngờ được phát hiện trong nhà dân tại phường Bồ Đề (Hà Nội) khi gia đình dọn dẹp đồ đạc người đã khuất.

Ngày 9/4, Công an phường Bồ Đề đã tiếp nhận một quả lựu đạn cùng 2 dao tự chế (dài khoảng 80 cm) do anh Đ.Q.K (sinh năm 1993, trú tại địa bàn) tự nguyện giao nộp.

Theo thông tin ban đầu, số vũ khí trên được gia đình anh K. phát hiện trong quá trình dọn dẹp đồ đạc, tài sản của bố vợ sau khi ông qua đời. Nhận thấy đây là những vật nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gia đình đã chủ động liên hệ với Công an phường để được hướng dẫn xử lý.

Quả lựu đạn mà gia đình anh K. đã phát hiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề đã nhanh chóng cử cán bộ xuống làm việc, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Anh Đ.Q.K và gia đình nghiêm túc thực hiện, tự nguyện bàn giao toàn bộ số vũ khí cho lực lượng chức năng. Công an phường lập biên bản tiếp nhận, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tiến hành kiểm tra, xử lý số vũ khí theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố.

Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ là hành động tích cực, thể hiện ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, góp phần quan trọng vào phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm bình yên trên địa bàn.