Khởi tố đối tượng cầm dao hành hung nữ thẩm phán tại Đồng Tháp

Khi đoàn của Tòa án Nhân dân khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp đến nhà thẩm định tài sản trong vụ án dân sự, Phan Minh Tài cầm dao doạ, yêu cầu nhóm vào nhà, khóa cửa hàng hung.

Ngày 13/6, theo nguồn tin của phóng viên, Viện KSND khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phan Minh Tài (44 tuổi, ngụ xã Long Hưng, Đồng Tháp) để điều tra hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Tài dùng dao dọa chém cán bộ tòa án đến thẩm định tài sản.

Theo xác minh ban đầu, sáng 28/5, bà N.T.M.T. - Thẩm phán và bà P.T.Q. - thư ký Tòa án Nhân dân khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp, cùng nhân viên ngân hàng, ngành chức năng xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp) đến nhà bà Phan Thị Xuông (74 tuổi) để thẩm định tài sản trong vụ án dân sự.

Khi đến căn nhà, Phan Minh Tài - con ruột bà Xuông, dù không thuộc thành phần mời làm việc vẫn có mặt. Tại đây, Tài có lời lẽ đe dọa, yêu cầu những người trong đoàn thẩm định vào nhà, thấy vậy đoàn rời đi.

Tài liền cầm dao dài đuổi theo bà T. và bà Q. dọa chém, yêu cầu cả hai vào sân nhà rồi chốt cửa cổng. Trong sân nhà, Tài có nhiều lời lẽ xúc phạm, chửi bới, ép Thẩm phán T. ngồi xuống ghế đá rồi đánh vào vùng đầu bà T. nhiều cái, dùng dao chém vào bàn đá, đe dọa chém nếu bà T. và bà Q. ra khỏi nhà.

Do sợ trước thái độ hung hăng, côn đồ của Tài nên bà T. và bà Q. không dám rời đi.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Long Hưng đến can thiệp, Tài mới cho bà T. và bà Q. ra khỏi nhà.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Phan Minh Tài.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Viện KSND khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp xác minh, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan để điều tra vụ việc.