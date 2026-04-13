Triệu tập nhóm thiếu nữ hỗn chiến giữa phố ở Nghệ An

Nhóm thiếu nữ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả giữa đường Đặng Tất (phường Thành Vinh, Nghệ An), gây mất trật tự và ảnh hưởng giao thông. Công an đã triệu tập những người liên quan để xác minh, làm rõ.

Tối 13/4, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đã triệu tập 4 thiếu niên liên quan vụ xô xát xảy ra trên địa bàn để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên xảy ra cãi vã, xô xát trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh.

Do các em đều dưới 16 tuổi, cơ quan Công an mời người giám hộ để phục vụ công tác xác minh.

Theo nội dung clip, từ lời qua tiếng lại, các thiếu nữ đã lao vào đánh nhau với các hành vi túm tóc, tát, xô đẩy nhau giữa đường. Mặc dù có một số người đi cùng can ngăn, tách các bên, song một số trường hợp khác lại có biểu hiện kích động, cổ vũ, làm vụ việc diễn biến phức tạp hơn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Thành Vinh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Trong ngày 12/4, những người liên quan đã được yêu cầu đến trụ sở Công an phường làm việc; đồng thời, lực lượng chức năng cũng mời người giám hộ để phục vụ công tác xác minh.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa T.T.T.A và N.H.S từ năm 2025. Đến khoảng 21h ngày 11/4, T.T.T.A gọi N.H.S đến khu vực số 94 đường Đặng Tất để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, P.Đ.Q.Đ chở N.H.S, N.T.N chở V.T.L cùng đến địa điểm trên. Tại đây, T.T.T.A yêu cầu "đánh tay đôi" với N.H.S. Tuy nhiên, V.T.L đã lao vào xô xát với T.T.T.A; tiếp đó, N.T.N và N.H.S cũng tham gia. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân kịp thời can ngăn.

Hiện, Công an phường Thành Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.