Cách thức nhóm điều hành Công ty Bankland chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), Viện kiểm sát nhân TP Hà Nội truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn và vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Sử dụng tiền của các nhà đầu tư sau trả lãi cho nhà đầu tư trước. Các bị can trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt 500 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư.

Hàng nghìn bị hại "sập bẫy" lừa đảo huy động vốn của nhóm điều hành Công ty Bankland

Trong thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cawiho, Công ty GBF. Những doanh nghiệp này không hề sản xuất kinh doanh hàng hóa gì.

Theo đó, Vũ Đức Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập Công ty Bankland và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty này, giữ vai trò là cố vấn cấp cao của công ty. Bị can này bàn bạc và thống nhất để Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, còn Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Các bị can thỏa thuận, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty. Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra các thông tin gian dối về các loại hình đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư vào công ty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường.

Dù Công ty Bankland không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận, Tĩnh đã chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư với mục đích để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Khi có khách hàng đến tìm hiểu, ký hợp đồng, Công ty Bankland tuyên truyền đưa cho nhà đầu tư 2 lựa chọn là trở thành cổ đông của công ty (đồng thời trở thành nhân viên làm việc tại tập đoàn) hoặc trở thành nhà đầu tư.

Còn để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp tiền từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài, hưởng lãi suất cao (từ 3-5,1%/ tháng). Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất là 1,7 triệu đồng/ngày, đồng thời sẽ được công ty sang tên "sổ đỏ" của mảnh đất có giá trị bằng 45% của mức đầu tư.

Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia nộp tiền, Công ty Bankland liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết) để thu hút nhiều người tham gia nộp tiền vào công ty như: tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ôtô, tặng xe máy SH, tặng điện thoại iPhone, tặng chuyến du lịch...

Cáo trạng xác định với phương thức và thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022, dưới sự điều hành của Tĩnh, nhóm bị can đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 479 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trong đó, các bị can chiếm đoạt hơn 461 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn hứa hẹn trả lãi suất, trả lương, trả thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng nhưng không thực hiện; chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng thông qua việc mở bán cổ phiếu BLI khi chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán và chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức tuyên truyền chào bán các dự án bất động sản không có thật.

Quá trình điều tra xác định tổng số 4.736 nhà đầu tư đã "đổ" tiền vào Công ty Bankland, nhưng 1.182 người không xác định được địa chỉ nên Cơ quan điều tra (CQĐT) không làm việc được.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thể hiện các yêu cầu, đề nghị của các nhà đầu tư (bị hại) đối với Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.