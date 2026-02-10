Trương Trung Nhất 'Tam Quốc diễn nghĩa' qua đời

Đạo diễn Trương Trung Nhất qua đời ở tuổi 74 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Lễ tang của ông diễn ra kín đáo, đơn giản.

Theo Sina, đạo diễn Trương Trung Nhất mất vào chiều 8/2, hưởng thọ 74 tuổi. Ông ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Người thân giữ kín thông tin về bệnh tình của ông thời gian qua.

Lễ tang của cố đạo diễn được tổ chức đơn giản, trong phạm vi riêng tư. Trên trang cá nhân, nhà sản xuất Nhậm Uông Thụy có bài đăng dài, tiễn biệt Trương Trung Nhất.

Đạo diễn Trương Trung Nhất qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Ảnh: Sina.

"Trước ống kính, ông là một nghệ sĩ tài hoa xuất chúng, có hoài bão, khí tiết. Sau ống kính, ông là một người anh em hào sảng và chân thành. Chúng tôi đã từng cùng nhau giải quyết những bài toán khó trên phim trường. Tâm huyết và tinh thần làm việc tận tụy của ông luôn khiến mọi người khâm phục. Giờ đây, nguyện cầu đạo diễn yên nghỉ, không còn đau đớn nào. Những tác phẩm và kỷ niệm về ông sẽ còn mãi trong ký ức của chúng tôi", Nhậm Uông Thụy chia sẻ.

Theo Bj News, trong sự nghiệp, đạo diễn Trương Trung Nhất nhiều lần được giao trọng trách thực hiện những phân đoạn khó nhất, đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Đáng chú ý nhất là cảnh Gia Cát Lượng khóc tang Chu Du trong Ngọa Long điếu hiếu.

Trương Trung Nhất thực hiện ba phần quan trọng của Tam Quốc diễn nghĩa bản 1994, gồm Ngọa Long điếu hiếu, Cái chết của Khương Duy, Tam phân quy Tấn.

Tam Quốc diễn nghĩa bản 1994 được xem là phiên bản chuyển thể xuất sắc của bộ tiểu thuyết kinh điển cùng tên do tác giả La Quán Trung viết. Những yếu tố như phục trang, âm nhạc, chế tác đều được thực hiện nghiêm khắc để đảm bảo sát nguyên tác và tôn trọng lịch sử.

Phim được sản xuất trong 4 năm, do Vương Phù Lâm là tổng đạo diễn. Tam Quốc diễn nghĩa được thực hiện trong điều kiện gian khổ. Vượt qua nhiều vất vả, phim được khán giả Trung Quốc yêu thích, cũng trở thành tác phẩm để đời của Tôn Ngạn Quân, Đường Quốc Cường, Lục Thụ Minh, Bảo Quốc An...