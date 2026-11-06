Trường hợp 'vô nghiệm' của Satoshi

Hàng loạt giả thiết xoay quanh các ứng cử viên tiềm năng, có nhiều đặc điểm liên hệ với Satoshi đều đi kèm với những lỗ hổng nghiêm trọng, chứng tỏ điều ngược lại.

Tôi đang giậm chân tại chỗ trong cuộc điều tra của mình và bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Với các ứng cử viên Nakamoto khả dĩ nhất, ngay cả khi bạn bỏ qua những lời phủ nhận của họ và chấp nhận việc sử dụng tiếng Anh có thể là một sự đánh lạc hướng không mấy công phu của những ai không phải người Anh, bạn vẫn cần phải làm ngơ khá nhiều trước sự bất đồng trong nhận thức để tự tin kết luận rằng một trong số họ chính là Nakamoto.

Chẳng hạn, để coi Wei Dai là một ứng cử viên sáng giá, bạn phải tin rằng một người đã từng đưa ra những ý tưởng thú vị về tiền kỹ thuật số tưởng tượng vào năm 1998, sau đó bỏ ngoài tai các cuộc thảo luận về tiền điện tử trong 10 năm, để chuyển hướng sang lĩnh vực AI, rồi lại xuất hiện từ bóng tối với một hệ thống hoàn chỉnh có thể vận hành.

Với trường hợp của Wei hoặc Adam Back, bạn cần phải "nuốt trôi" được một sự thật rằng Nakamoto, một chuyên gia OPSEC đỉnh cao mọi thời đại, lại nêu tên chính tác phẩm của mình trong số chỉ tám trích dẫn trong sách trắng Bitcoin.

Trường hợp của Len Sassaman cũng tồn tại một vấn đề nhỏ, anh là người theo chủ nghĩa cypherpunk trung thành, nhưng lại từng chỉ trích Bitcoin là một thứ "được thổi phồng quá mức", "thất bại với tư cách là một giao thức cypherpunk" và "phải chịu đựng những điều tồi tệ nhất của cả hai thế giới: không có tính ẩn danh mạnh mẽ, nhưng cũng không có biện pháp bảo vệ chống gian lận hoàn lại tiền".

Các giả thiết về cha đẻ Bitcoin đều có lỗ hổng khác nhau. Ảnh: Telegraph.

Để tin Nick Szabo là Nakamoto, bạn phải chấp nhận người dẫn dắt Bitcoin không phải là một lập trình viên chuyên nghiệp nhưng lại tạo ra được một kiệt tác về lập trình, rằng một người say mê những khái niệm lớn lao được hình thành từ kiến thức uyên thâm lại quyết định dành hai năm cuộc đời cho những thứ kỹ thuật vô nghĩa như "biên dịch kép wchar 16-bit và ansi 8-bit của win32", và rằng một người đã viết blog trong nhiều thập niên dưới tên thật và rõ ràng tự hào về những ý tưởng của mình lại quyết định, sau khi tạo ra kiệt tác cuộc đời, đã từ bỏ những thú vui trần tục và dấn thân vào cuộc sống trong tu viện Benedictine.

Để coi Hal Finney là Nakamoto, bạn phải tưởng tượng ra một vở kịch phức tạp, trong đó ông tạo ra các tài khoản giả mạo để tự gửi email cho chính mình; dù có sở hữu hàng trăm triệu đô-la, ông vẫn không chi bất kỳ khoản nào cho việc chăm sóc sức khỏe nhằm kéo dài sự sống hoặc để lại cho gia đình, những người sẽ sống tiếp mà không có mình, hoặc cho mục đích nghiên cứu ALS, mà vợ ông, Fran, sẽ cống hiến hết mình; và ông vẫn tiếp tục trò lừa bịp này ngay cả khi, như ông nói với tôi, "Tôi sẽ chẳng mất gì nhiều khi từ bỏ sự ẩn danh".

Việc coi Satoshi Nakamoto là một nhóm đòi hỏi bạn phải tin vào một kịch bản không tưởng: một nhóm người sở hữu cả bí mật công nghệ vĩ đại và quyền kiểm soát khối tài sản kếch xù, đã đi ngược lại mọi bản năng để tuyệt đối giữ kín bí mật này.

Nói cách khác, mọi lý thuyết có thể xem xét đều tồn tại một lỗ hổng nghiêm trọng.