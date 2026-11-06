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Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phận thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

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Trường hợp 'vô nghiệm' của Satoshi

  • Thứ sáu, 6/11/2026 07:48 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hàng loạt giả thiết xoay quanh các ứng cử viên tiềm năng, có nhiều đặc điểm liên hệ với Satoshi đều đi kèm với những lỗ hổng nghiêm trọng, chứng tỏ điều ngược lại.

Tôi đang giậm chân tại chỗ trong cuộc điều tra của mình và bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Với các ứng cử viên Nakamoto khả dĩ nhất, ngay cả khi bạn bỏ qua những lời phủ nhận của họ và chấp nhận việc sử dụng tiếng Anh có thể là một sự đánh lạc hướng không mấy công phu của những ai không phải người Anh, bạn vẫn cần phải làm ngơ khá nhiều trước sự bất đồng trong nhận thức để tự tin kết luận rằng một trong số họ chính là Nakamoto.

Chẳng hạn, để coi Wei Dai là một ứng cử viên sáng giá, bạn phải tin rằng một người đã từng đưa ra những ý tưởng thú vị về tiền kỹ thuật số tưởng tượng vào năm 1998, sau đó bỏ ngoài tai các cuộc thảo luận về tiền điện tử trong 10 năm, để chuyển hướng sang lĩnh vực AI, rồi lại xuất hiện từ bóng tối với một hệ thống hoàn chỉnh có thể vận hành.

Với trường hợp của Wei hoặc Adam Back, bạn cần phải "nuốt trôi" được một sự thật rằng Nakamoto, một chuyên gia OPSEC đỉnh cao mọi thời đại, lại nêu tên chính tác phẩm của mình trong số chỉ tám trích dẫn trong sách trắng Bitcoin.

Trường hợp của Len Sassaman cũng tồn tại một vấn đề nhỏ, anh là người theo chủ nghĩa cypherpunk trung thành, nhưng lại từng chỉ trích Bitcoin là một thứ "được thổi phồng quá mức", "thất bại với tư cách là một giao thức cypherpunk" và "phải chịu đựng những điều tồi tệ nhất của cả hai thế giới: không có tính ẩn danh mạnh mẽ, nhưng cũng không có biện pháp bảo vệ chống gian lận hoàn lại tiền".

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Các giả thiết về cha đẻ Bitcoin đều có lỗ hổng khác nhau. Ảnh: Telegraph.

Để tin Nick Szabo là Nakamoto, bạn phải chấp nhận người dẫn dắt Bitcoin không phải là một lập trình viên chuyên nghiệp nhưng lại tạo ra được một kiệt tác về lập trình, rằng một người say mê những khái niệm lớn lao được hình thành từ kiến thức uyên thâm lại quyết định dành hai năm cuộc đời cho những thứ kỹ thuật vô nghĩa như "biên dịch kép wchar 16-bit và ansi 8-bit của win32", và rằng một người đã viết blog trong nhiều thập niên dưới tên thật và rõ ràng tự hào về những ý tưởng của mình lại quyết định, sau khi tạo ra kiệt tác cuộc đời, đã từ bỏ những thú vui trần tục và dấn thân vào cuộc sống trong tu viện Benedictine.

Để coi Hal Finney là Nakamoto, bạn phải tưởng tượng ra một vở kịch phức tạp, trong đó ông tạo ra các tài khoản giả mạo để tự gửi email cho chính mình; dù có sở hữu hàng trăm triệu đô-la, ông vẫn không chi bất kỳ khoản nào cho việc chăm sóc sức khỏe nhằm kéo dài sự sống hoặc để lại cho gia đình, những người sẽ sống tiếp mà không có mình, hoặc cho mục đích nghiên cứu ALS, mà vợ ông, Fran, sẽ cống hiến hết mình; và ông vẫn tiếp tục trò lừa bịp này ngay cả khi, như ông nói với tôi, "Tôi sẽ chẳng mất gì nhiều khi từ bỏ sự ẩn danh".

Việc coi Satoshi Nakamoto là một nhóm đòi hỏi bạn phải tin vào một kịch bản không tưởng: một nhóm người sở hữu cả bí mật công nghệ vĩ đại và quyền kiểm soát khối tài sản kếch xù, đã đi ngược lại mọi bản năng để tuyệt đối giữ kín bí mật này.

Nói cách khác, mọi lý thuyết có thể xem xét đều tồn tại một lỗ hổng nghiêm trọng.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

NXB Công Thương - Alphabooks

truy tìm Satoshi Bitcoin Tiền mã hóa Satoshi Bitcoin ẩn danh

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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