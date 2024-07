Trương Học Hữu xin lỗi, hủy 3 đêm diễn

Ngôi sao Hong Kong Trương Học Hữu thông báo hủy ba đêm diễn ở Hàng Châu, Trung Quốc vì vấn đề sức khỏe.

Theo SCMP, ca sĩ Trương Học Hữu thông báo hủy ba đêm nhạc ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 26-28/7 vì gặp vấn đề sức khỏe. Anh bị viêm thanh quản, ảnh hưởng đến giọng hát.

Thông qua trang cá nhân, Trương Học Hữu gửi lời xin lỗi khán giả, cộng sự vì hủy bỏ concert phút chót. Theo nam ca sĩ, anh cảm thấy không đủ tự tin khi biểu diễn trên sân khấu với sức khỏe hiện tại. Do vậy, Trương Học Hữu đã đưa ra quyết định dừng ba đêm diễn.

"Tôi vẫn chưa thể hát vào lúc này. Tôi cảm thấy bất lực", ngôi sao Hong Kong chia sẻ.

Trương Học Hữu hủy các show diễn vì gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: St Headline.

Ban tổ chức show Trương Học Hữu 60+ cho biết đang cân nhắc để có thể đưa ra phương án cuối cùng về việc hoàn vé hay đền bù cho khách hàng.

Đây là lần thứ ba trong năm nay Trương Học Hữu thông báo hủy show vì sức khỏe không đảm bảo. Vào tháng 3, ca sĩ cũng hủy ba đêm diễn ở Thượng Hải, Trung Quốc sau khi xét nghiệm mắc Covid-19. Gần nhất, vào tháng 6, anh không thể diễn trong 3 đêm tại Đài Bắc, Đài Loan.

Trương Học Hữu sinh năm 1961, là một trong Tứ đại thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành. Họ từng làm khuynh đảo giới giải trí châu Á thập niên 1990.

Anh được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương hát hay nhất) của Hong Kong. Trương Học Hữu nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển như Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...

Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, Trương Học Hữu còn thành công ở vai trò diễn viên. Anh lấn sân sang diễn xuất từ năm 1986, gây ấn tượng với các phim Tiếu ngạo giang hồ (1990), Đông tà tây độc, Đặc cảnh đồ long, Thiến nữ u hồn, Hoàng Phi Hồng.